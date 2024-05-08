Обробна дошка – чи не найперший девайс, який з'являється на наших столах, коли ми беремося щось готувати. На ній ми нарізаємо безліч продуктів, запах яких дошка обов'язково вбирає. Смачно 24 розповідає секрет відомих кулінарів з правильного догляду за цим кулінарним атрибутом.

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Ні для кого не новина, що самого миття дошки мало. З часом вона настільки глибоко вбирає запахи продуктів, що вони практично відчуваються у страві, яку ви готуєте. Як запобігти цьому неприємному ефекту?

Обробна дошка потребує правильного догляду / Фото Pixabay

Насправді все дуже легко. Допоможуть лише два прості інгредієнти, які точно є на вашій кухні та у холодильнику: сіль та лимон.

Усе, що потрібно зробити, це просто насипати на дошку солі та добре потерти половинкою лимона. Цей простий лайфхак допоможе не лише швидко видалити з дошки сторонні запахи, а й суттєво продовжить термін її експлуатації та зовнішній вигляд.

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