Як правильно готувати хачапурі по-аджарськи: простий рецепт від шефа
17 лютого 2024, 18:30Читать новость на русском
Джерело:o_gorodnik
Хачапурі – дуже відома страва грузинської кухні. У 2019 році їй навіть надали статус нематеріальної пам'ятки культурної спадщини Грузії.
Готувати хачапурі по-аджарськи зовсім не складно. Спробуйте й ви.
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Хачапурі по-аджарськи
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
– 200 грамів кисломолочного сиру;
– 2 яйця;
– 1 жовток;
– 100 грамів борошна;
– половина чайної ложки розпушувача;
– половина чайної ложки солі;
– третина чайної ложки чорного меленого перцю;
– сир сулугуні до смаку.
Приготування:
- Змішайте сир з яйцем і одним білком.
- Додайте борошно, розпушувач, сіль та перець. Замішайте виделкою тісто і розподіліть його на 2 частини.
- На пергаментний папір або силіконовий килимок додайте трішки олії, викладіть готове тісто та сформуйте човники з невеличкими бортиками.
- Відправте в розігріту духовку до 180 градусів запікатися 10 – 12 хвилин.
- Дістаньте, посипте натертим сиром і знову відправте на 5 хвилин в духовку.
- На готові хачапурі викладіть жовток.