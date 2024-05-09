Чи можна таке їсти: що означає білий наліт на шоколаді

Білий наліт на шоколаді може викликати здивування та навіть занепокоєння у любителів таких ласощів. Часто виникають питання: чи безпечно їсти такий шоколад і, чи впливає наліт на його смак?

Чи може шоколад зіпсуватися? І чи є ознакою цього характерний білий наліт на поверхні? Відповіді на обидва ці запитання можуть вас здивувати.

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Чи може шоколад зіпсуватися

Існує тверде переконання, що деякі харчові продукти ніколи не псуються. Прикладом є мед, а шоколад також? На жаль, ні. Цей продукт може зіпсуватися. Найкраще дотримуватися термінів придатності.

У шоколаду такий неймовірний смак / Фото unsplash

Що означає білий наліт

Це явище, відоме як "фат блюм" або "цукровий наліт", є звичайним і пояснюється певними фізичними процесами в шоколаді, які не вказують на псування продукту.

Якщо ви помітили такий ефект на своєму шоколаді, не зліться на виробника. Це, власне, і є ознакою хорошої якості продукції. Дешеві та нездорові трансжири не дадуть такого ефекту, як справжній какао-жир.