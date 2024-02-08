Секретний рецепт найхрусткішої квашеної капусти від бабусі: ви готуватимете лише так

8 лютого 2024, 20:30
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Джерело:

yuliia.senych

Багато українців люблять квашену капусту. За цим рецептом вона вийде хрумкою та соковитою.

Щоб страва добре вийшла, важливо підібрати свіжу та пружну капусту. Вона кваситиметься 3 дні.

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Як квасити капусту

  • Час: 20 хвилин + 3 дні
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 1 кілограм капусти;
– 20 грамів солі;
– 80 грамів моркви,
– лавровий лист, перець горошком.

Приготування:

  1. Капусту нашинкуйте та викладіть в миску. Туди ж натріть моркву.
  2. Посипте капусту сіллю і помніть її, щоб пустила сік.
  3. На дно банки покладіть лавровий лист та перець горошком і починайте утрамбовувати капусту. Кожен шар гарно притискайте, щоб наприкінці капуста була повністю покрита соком.
  4. Поставте банку в миску, бо з неї може витікати сік. Залиште капусту в теплому і темному місці мінімум на 3 доби без кришки.
  5. Двічі чи тричі на день щодня протикайте капусту дерев'яною паличкою, щоб виходив газ. Після цього натискайте на капусту дерев'яною лопаткою, щоб вона знову була покрита соком.
  6. Після 3 діб можна куштувати. Закрийте капусту кришкою і, не зливаючи рідину, поставте в холодильник.

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Автор: Ольга Котів