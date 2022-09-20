Більше ніяких нервів та дармового витрачання часу: як легко очистити гриби від бруду

Осінь почалася з проливних дощів, а отже, настав зоряний час любителів грибів. Ласувати ними люблять усі, а от їх чищення важко назвати приємним процесом.

Зазвичай чищення грибів – це доволі тривалий та марудний процес. кожен плід потребує дбайливості, інакше згодом може зіпсувати усю страву. На щастя, господині діляться секретами, як полегшити процес та уникнути складнощів.

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Легкий спосіб очищення грибів від бруду

Кожен грибник знає, що на грибах є чимало бруду: залишки моху, хвої, листя, землі або піску. Зазвичай для звільнення грибів від усього зайвого використовують ніж, що не завжди зручно, а сам процес може розтягнутися на години, в залежності від "врожаю".

Полегшуємо процес / Фото unsplash

Полегшити процес очищення грибів від бруду може звичайна губка для миття посуду. Ніжки грибів потрібно протирати її жорсткою стороною. Лише спробуйте, й побачите, наскільки швидше та веселіше піде справа.

Про що варто не забувати

Плівка зі шляпок маслюків підлягає обов'язковому видаленню. Якщо забути їх почистити, то усі страви будуть гірчити. Те ж стосується і сироїжок, хоча їхня гіркота не така помітна.

Також варто дуже ретельно промивати від піску перетинки у лисичок, а у підпеньків необхідно видаляти "спідничку" під шляпкою.