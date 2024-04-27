Такого смачного барбекю ви ще не їли: як замаринувати ребра для максимальної соковитості
27 квітня 2024, 21:46Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Разом з весною та теплом до багатьох прийшло бажання влаштувати барбекю. Дізнайтеся, як замаринувати яловичі реберця, щоб вони були максимально смачними.
Секрет ніжного та смачного м'яса полягає у правильно підібраному маринаді. Головним інгредієнтом цього є соус барбекю.
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Соковиті реберця на мангалі
- Час: 2 години
- Порцій: 4
– 1 кілограм яловичих ребер;
– 4 червоні болгарські перці;
– 2 цибулини;
– 100 грамів соусу барбекю;
– сіль, перець до смаку;
– 20 грамів олії. Друзі вирішили зробити сюрприз і прийшли у гості без попередження? Будьте готові до будь-якої несподіванки разом із ТМ "Водний Світ". Морепродукти бренду не тільки смачні, а й корисні, адже містять вітаміни, мінерали, Омега-3 та рибний білок. Вони обов'язково припадуть до душі навіть затятим гурманам.
Приготування:
- Реберця помийте й обсушіть. Натріть сіллю, перцем та соусом барбекю. Загорніть їх у плівку і залиште маринуватися на 2 години при кімнатній температурі. Ще краще покласти ребра на ніч у холодильник.
- Розпаліть вугілля в мангалі й добре його прогрійте. Решітку змастіть олією і викладіть на неї перці. Запікайте з усіх боків до підпалин. На це піде приблизно 10 – 15 хвилин. Потім загорніть перці у фольгу.
- Цибулю почистьте і наріжте кільцями. На решітку викладіть реберця з цибулею. Смажте, перевертаючи кожні 3 хвилини, протягом 15 – 20 хвилин.
- Розгорніть фольгу та дістаньте перці. Своєю чергою, реберця порційно наріжте і подавайте разом із цибулею і соусом барбекю.