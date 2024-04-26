Шашлик з курячого філе: універсальний рецепт, з яким завжди виходить шедевр

26 квітня 2024, 22:35
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Джерело:

gotuvaty

Куряче філе – один із найбільш універсальних інгредієнтів. Стає тепліше, і мангали знову будуть у дії, і це м'ясо – чудова опція для такої активності.

Курячий шашлик – чудова весняна опція, коли хочеться провести час з близькими людьми на природі. Готувати його дуже легко, а смакує це соковите м'ясо абсолютно усім.

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Рецепт курячого шашлику

Час: 1 година + маринування

Порцій: 8

Інгредієнти: 

– 1,5 – 2 кілограми курячого філе;
– пляшка мінералки;
– 1 лимон;
– 1 – 2 цибулини;
– сіль;
– спеції для курки;
– чорний перець;
– лавровий лист.

Приготування: 

  1. Філе нарізаємо шматочками та забираємо плівки, цибулю – кільцями. 
  2. М'ясо та цибулю змішуємо, додаємо спеції, заливаємо мінералкою, щоб вода повністю покрила м'ясо. 
  3. Залишаємо маринуватися на 2 – 3 години.
  4. Смажимо на вугіллі до золотистого кольору. 
  5. Зважайте, що курячий шашлик готується швидко, тому не потрібно багато вогню. 

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська