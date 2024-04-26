Шашлик з курячого філе: універсальний рецепт, з яким завжди виходить шедевр
26 квітня 2024, 22:35Читать новость на русском
Джерело:gotuvaty
Куряче філе – один із найбільш універсальних інгредієнтів. Стає тепліше, і мангали знову будуть у дії, і це м'ясо – чудова опція для такої активності.
Курячий шашлик – чудова весняна опція, коли хочеться провести час з близькими людьми на природі. Готувати його дуже легко, а смакує це соковите м'ясо абсолютно усім.
Читайте також Коли гості на порозі: як накрити стіл за 15 хвилин з "Водним Світом"
Рецепт курячого шашлику
Час: 1 година + маринування
Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1,5 – 2 кілограми курячого філе;
– пляшка мінералки;
– 1 лимон;
– 1 – 2 цибулини;
– сіль;
– спеції для курки;
– чорний перець;
– лавровий лист.
Приготування:
- Філе нарізаємо шматочками та забираємо плівки, цибулю – кільцями.
- М'ясо та цибулю змішуємо, додаємо спеції, заливаємо мінералкою, щоб вода повністю покрила м'ясо.
- Залишаємо маринуватися на 2 – 3 години.
- Смажимо на вугіллі до золотистого кольору.
- Зважайте, що курячий шашлик готується швидко, тому не потрібно багато вогню.
Смачного!До шашлику: рецепт салату, який ідеально доповнить м'ясо.