Насолоджуємося екзотикою: як легко почистити манго

Зрідка ми дозволяємо собі поласувати екзотичними фруктами. Часто на прилавках наших магазинів можна побачити манго. Соковитий плід має особливий смак, але його очищення може викликати певні труднощі.

Вам цікаво, як швидко та ефективно очистити манго? Варто вивчити перевірений трюк, який дозволить ефективно впоратися з цією проблемою.

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Як легко очистити плід

Щоб швидко очистити манго від шкірки, приготуйте склянку і ніж, а потім розріжте плід навпіл, видаліть кісточку. Таким чином ви швидше знімете шкірку без зайвого клопоту.

Інший спосіб полягає в розрізанні манго на три частини по краю. Дві бічні часточки потрібно очистити маленьким ножем. Середню частину манго обов’язково відокремте від кісточки. Фрукти готові до вживання.

Екзотичний смак / Фото unsplash

Як правильно вибрати манго

Не забувайте вибирати стиглі та гарні екземпляри, які мають свіжий аромат. Шкіра повинна трохи прогинатися під пальцями і мати жовтий відтінок. Коли плід червоний, це означає, що він перезрілий. Зелений — ознака того, що йому ще потрібен час для дозрівання.

З чим поєднується фрукт

Манго – це смачний і корисний перекус. Крім того, варто додавати його в коктейлі або фруктові салати. Фрукт також підходить до риби або м'яса, оскільки він надає будь-якій страві більш глибокий смак.

Манго чудово смакує з бананами. Поєднання цих двох смаків особливо добре відчувається в смузі. Манго також добре поєднується з халапеньо, кокосом, вершками, імбиром, лимоном і лаймом, червоною цибулею, бобовими, рибою, качкою, апельсином, ананасами та свининою.