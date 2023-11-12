Ця страва стане вашою улюбленою: як зробити оригінальний бутерброд з шинкою та сиром

Бутерброди рідко коли вважають витвором кулінарного мистецтва. А дарма – якщо добре постаратися, то можна створити справжній шедевр.

Коли потрібно щось перехопити нашвидкоруч, на допомогу завжди приходять бутерброди. Але це не означає, що звична та проста страва не може подарувати особливий кулінарний досвід – потрібен лише оригінальний рецепт та трішки фантазії.

Цікаво Смак, що повертає у дитинство: готуємо топову страву із "Куркою по-домашньому"

Рецепт оригінального бутерброда з шинкою та сиром

Час: 20 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів молока;

– 20 грамів борошна;

– 20 грамів вершкового масла;

– сіль та перець до смаку;

– 4 свіжих скибочки білого хліба;

– 1 столова ложка діжонської гірчиці;

– 4 скибочки шинки;

– 4 скибочки сиру;

– 80 грамів тертого чеддера.

Приготування:

Наливаємо молоко у каструлю, додаємо борошно та масло. Повільно доводимо до кипіння. Постійно помішуємо до отримання густого соусу, борошно повинне повністю розваритися. Знімаємо з вогню, солимо та перчимо.

Розігріваємо гриль та вмикаємо духовку на 220 градусів.

Викладаємо хліб на гриль та смажимо до золотистого кольору з однієї сторони.

З іншої намащуємо на хліб гірчицею та соусом. На соус кладемо сир та шинку.

Складаємо бутерброди. Зверху ще раз змащуємо соусом та посипаємо тертим сиром.

Випікаємо у духовці 10 хвилин. Перед подачею даємо кілька хвилин охолонути.

Смачного!