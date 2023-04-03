Як швидко та без сліз натерти хрін: прості техніки

Тертий хрін – один з обов'язкових інгредієнтів на Великдень. Його натирання може бути не надто приємним процесом, але це стосується лише тих, хто не знає маленьких кулінарних хитрощів.

Терти хрін – заняття досить неприємне, однак перед святами від нього не втечеш. Однак є кілька способів, які допоможуть полегшити собі життя та не проливати сльози.

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Як натерти хрін, щоб не плакати

Корінь хрону виділяє речовини, які дратують очі при розрізі. Щоб підготувати його до використання, потрібно підготуватися заздалегідь.

Найефективніше буде охолодити і хрін, і тертку. Очищений корінь потрібно замочити в холодній воді на ніч, а терку помістити в морозилку на кілька хвилин.

Пікантна приправа / Фото smakosze

Що ще допоможе при натиранні хрону

Звичайно, перш ніж розпочинати приготування соусу з кореня хрону, варто відкрити вікно або включити витяжку. Циркулююче повітря допоможе ефективно видалити утворені сполуки, що викликають сльозотечу.

Також варто розкласти тертий хрін по банках і закрутити їх. Така тактика забезпечить роботу без сліз так і дасть більш глибокий аромат і смак тертої спеції. Більш того, оскільки хрін не буде сильно контактувати з повітрям, він не потемніє.

Як захистити хрін від втрати кольору

Тут допоможе простий трюк: натираємо корінь прямо в тарілку з невеликою кількістю лимонного соку або яблучного оцту. Цей прийом гарантує, що хрін збереже свій білий колір.