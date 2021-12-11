Як обрати арахісову пасту та яка її користь
Джерело:інстаграм Fat Killers
Якщо ви ще не куштували арахісову пасту – мерщій біжіть до магазину. Вона не тільки смачна, а й корисна для організму.
Арахісова паста – це дрібно змелений арахіс з додаванням солі. На прилавках магазинів можна придбати як класичну арахісову пасту, так і з різними смаками: солену, з медом, карамельну, шоколадну.
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Користь арахісової пасти
Вона надзвичайно корисна, адже містить такі вітаміни як В1, В2, А, Е, РР, а ще фолієву кислоту, кальцій, залізо, магній, йод, фосфор, цинк та багато інших мікроелементів. Арахісова паста збагачена рослинними жирами, білком. Часто її вживають саме спортсмени, як додаток в раціоні, адже вона чудово поповнює запаси білка в організмі, сприяє росту м’язів при наборі маси у спортсменів.
Арахісова паста / Фото Гастроном
Також вона швидко втамовує голод завдяки великому вмісту клітковини та харчових волокон. Арахісова паста суттєво покращує обмін речовин в організмі та сприяє покращенню травлення і його швидкому засвоєнню.
Як обрати арахісову пасту
Щоб не помилитися із вибором арахісової пасти радимо вам звертати увагу на такі пункти:
- склад (чим менше інгредієнтів, тим вона корисніша);
- трансжири (їх не повинно бути у складі пасти).
З чим їсти арахісову пасту
- тости з цільнозернового хліба;
- сирники;
- вівсянка;
- домашній кисло-молочний сир;
- фруктова нарізка;
- у випічці;
- у корисних солодощах.
Арахісова паста / Фото Секрети гастрономії
Обирайте арахісову пасту та насолоджуйтеся її неймовірним смаком щодня!