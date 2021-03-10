Як обрати безпечну та якісну курятину: чек-лист для покупця

В Україні налічується близько ста птахофабрик, а в селах курей вирощує практично кожне приватне господарство. Та як обрати безпечний та якісний продукт – без антибіотиків, без гормонів росту, без консервантів? Розповідаємо, на що слід звернути особливу увагу, купуючи курятину.

Розповідаємо про 7 важливих нюансів, які допоможуть вам зробити правильний і, головне, безпечний вибір.

До теми Чому курятина – незамінний продукт для тих, хто обирає здорове харчування

Ціла тушка, четвертина, філе – що краще?

Обираючи м'ясо, ви вже маєте знати, що з нього приготуєте. З цілої тушки можна приготувати кілька повноцінних страв – і на перше, і на друге. Варто також обміркувати, чи доцільно переплачувати за кістки, хрящі та шкіру, чи потрібен зайвий жир, адже, наприклад, з філе наваристого бульйону не зварити, але таке м’ясо годиться для приготування соковитого шніцеля.

За статистикою, у кожного третього українця підвищений артеріальний тиск, а в кожного другого – надлишкова вага, тож споживання насичених жирів слід обмежити хоча б з метою профілактики ожиріння, атеросклерозу та артеріальної гіпертензії. Зі всіх видів м'яса, м'ясо птиці характеризується низьким вмістом жиру, у тому числі насичених жирів, які підвищують рівень "поганого" холестерину у крові.

Поживна цінність курячого філе ТМ "Наша Ряба" / Інфографіка 24 каналу

Чи має курка бути запакованою?

Однозначно так – у герметичний РЕТ-лоток чи вакуумну упаковку. У такий спосіб м'ясо буде захищеним від навколишнього середовища, в т.ч. від потрапляння бруду та бактерій, а також обвітрювання, що дозволить зберегти свіжість, смак і товарний вигляд курятини.

Додавання антибіотиків та гормонів росту до корму птиці може стати причиною наявності цих речовин у м'ясі.

Постійне споживання м’яса птиці, що містить антибіотики та гормони росту, може викликати явище антибіотикорезистентності організму, яке являє собою стійкість бактерій до антибактеріальних препаратів, і можливі гормональні порушення. Одначе як пересвідчитися, що в курятині немає антибіотиків та гормонів? Ані запах, ані смак, ані зовнішній вигляд м’яса цього вам не скажуть.

Рекомендовано довіряти результатам проведених аудитів. Ось, наприклад, перевірку на предмет не застосування антимікробних засобів замовила Асоціація "Союз птахівників України".Це означає, що птицю вирощували без застосування антибактеріальних засобів.

А що стосується гормонів, на великих птахофабриках вирощують бройлерів – спеціально виведену породу курей, що швидко набирають вагу й мають добре розвинену мускулатуру. Це, власне, та птиця, яка потрапляє на полиці магазинів та супермаркетів. Солідні розміри птиці за певний період вирощування забезпечуються генетичними особливостями та спеціально підібраним, збалансованим харчуванням, основу якого становлять зернові культури, наприклад, пшениця, кукурудза, соя, соняшник та інше. Як бачимо, про жодні гормони росту не йдеться.

Курятина ТМ "Наша Ряба" без антибіотиків

Зверніть увагу на органолептику м'яса – вона багато розкаже про якість продукту.

Поверхня м’яса повинна бути без бруду, сміття та слизу, гладка, зволожена, не обвітрена. У м’ясі не має бути значних крововиливів чи згустків крові.

У свіжого м'яса птиці колір має бути характерний – рожевий або блідо-рожевий , а шкіра повинна мати блідо-жовтий колір з рожевуватим відтінком. Зауважте, якщо ви купуєте філе (грудні м'язи, відділені від грудної кістки), воно може бути без шкіри чи зі шкірою.

, а шкіра повинна мати блідо-жовтий колір з рожевуватим відтінком. Зауважте, якщо ви купуєте філе (грудні м'язи, відділені від грудної кістки), воно може бути без шкіри чи зі шкірою. Консистенція свіжого м'яса – пружна, щільна . Після натискання на ньому не залишається вм'ятини або ж вона швидко вирівнюється.

. Після натискання на ньому не залишається вм'ятини або ж вона швидко вирівнюється. Природна волога може виділятися з курки, але у незначній кількості.

Понюхайте м'ясо – жодних сторонніх або не характерних запахів не має бути.

При температурі від 0 до +4°С охолоджене фасоване м’ясо може зберігатися до 7 днів.

Згідно з результатами незалежної експертизи, проведеної Центром експертиз "ТЕСТ", із шести проаналізованих зразків курячого філе різних виробників в експертів не виникло жодних зауважень до органолептичних властивостей м’яса птиці торговельної марки "Наша Ряба", що є свідченням високої якості цієї продукції.

Якщо продукт безпечний та якісний – мають бути документи, які цей факт підтверджують.

Вам візуально сподобалась упаковка? Ви чули від знайомих лише хороші відгуки про обрану курятину? Це добре. Але сучасний бізнес прагне бути максимально відкритим. Тож якщо компанія виробляє якісну продукцію, то обов'язково про це розповідає сама.

Пошукайте інформацію про виробника в інтернеті. На якій птахофабриці вирощують та утримують птицю, яка згодом потрапить на ваш стіл? Як організовано процес виробництва? Якщо компанія нічого не приховує – знайдете і фото, і відео, і журналістські матеріали, й опубліковані результати незалежних експертиз та аудитів. А ще – прізвища фахівців, які керують виробничим процесом.

Обирайте безпечну та якісну продукцію / Фото facebook / Nasha.Ryaba

Не пошкодуйте трохи часу, щоб з'ясувати, чи варто довіряти виробникові, адже йдеться про здоров’я – ваше та ваших близьких

Також виробники на кожну партію продукцію видають сертифікати якості, які на ваше прохання повинен надати продавець у магазині.

Дізнайтеся, чи купують продукцію цього виробника країни ЄС та інші країни, де до експортерів висувають надзвичайно високі вимоги. Наприклад, агрохолдинг "МХП" експортує свою продукцію до близько 80 країн світу.

Зверніть увагу на інформативність етикетки

На етикетці має бути обов’язково зазначена наступна інформація про продукт: назва продукту, його вага (деякі виробники зважують курятину разом із тарою, хоча "маса нетто" означає чисту масу продукту, без урахування ваги лотка, плівки тощо), за наявності алергенів - інформація про них, умови зберігання, термін придатності, адреса виробника тощо. Звісно, усе це має бути написано чітким шрифтом.

Без порушення герметичності пакування свіжу охолоджену курятину можна зберігати у холодильнику від 0 до +4°С до закінчення терміну придатності, що зазначено на пакуванні. Але якщо ви вже порушили герметичність упаковки, бажано того ж дня приступити до приготування страви. Визначтеся заздалегідь, що це буде за страва, на скільки порцій і так далі. Якщо придбали цілу курячу тушку, з неї можна приготувати чотири повноцінні страви. Зверніть увагу: зберігати готові страви також слід у холодильнику.

Курятина універсальна для приготування смачних страв / Фото shutterstock

Ну от, тепер у вас є вся необхідна інформація. З нашою пам'яткою ви придбаєте найкращий продукт на вітчизняному ринку. Удалих вам покупок і смачного!