Якість понад усе: як відрізнити натуральний йогурт від підробки

Якщо ви, як і ми обожнюєте кисло-молочні продукти, а саме білий натуральний йогурт – ця коротка інструкція стане в пригоді.

В супермаркетах чи магазинах можна розгубитися від чималого асортименту йогуртів. Проте, як придбати дійсно якісний продукт та не попасти на недобросовісного виробника? Розповідаємо далі у матеріалі.

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Білий йогурт, або як ще його називають – грецький, можна приготувати власноруч з домашнього коров'ячого молока та закваски, або придбати вже готовий.

Щоб не помилитися у виборі йогурту одразу звертайте увагу на етикетку. В ідеальному варіанті до складу йогурту входитимуть лише молоко та йогуртові бактерії. Якщо на упаковці зазначено, що продукт містить живі бактерії – це ще краще.

Часто на полицях магазинів зустрічаються йогурти збагачені кальцієм або іншими вітамінними добавками. Такі напої корисніші за звичайний йогурт, але тут є нюанси.



Йогурт / Фото Healthy Food guide

Для виготовлення йогурту використовується пастеризоване молоко, але якщо продукт пройшов обробку після заквашування – то живих корисних мікроорганізмів у ньому вже немає.

Натуральний йогурт не може зберігатися понад три тижні. Чим менший термін зберігання йогурту – тим він корисніший.

Консистенція справжнього йогурту слизувата, без молочних згустків, а смак трішки кислуватий, молочний.

У натуральному йогурті має бути не менше 107 на 1 грам продукту корисних молочнокислих та біфідо- бактерій.

Отож, обирайте тільки якісний та натуральний продукт, користуйтеся нашими підказками та будьте здорові.