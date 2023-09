Пиво – давній напій, який супроводжує людство вже тисячоліттями. Від стародавніх цивілізацій до сучасних ресторанів і мікропивоварень, цей напій залишається важливою складовою культури та гастрономічного досвіду.

Перевірте склад

Справжнє пиво завжди має чіткий і докладний склад на етикетці. Перегляньте інгредієнти та процес виготовлення. Підроблене пиво може містити додаткові хімічні речовини. Зазвичай справжнє пиво складається з води, солоду, хмелю і дріжджів. Будьте обережні, якщо склад містить незвичайні компоненти.

Який смак у справжнього пива / Фото unsplash

Вигляд, смак та аромат

Колір пива залежить від його виду, переважно він має відтінки від світлого янтарного до темного. Справжнє пиво має насичений, природний колір. Воно може мати дрібні або великі бульбашки, які виділяються при наливанні чи обертанні склянки. Однак бульбашки повинні бути рівномірно розподілені і зникають упродовж деякого часу після наливання.

Справжнє пиво має насичений і глибокий смак. Воно повинно бути збалансованим і не містити надмірної гіркоти чи солодкості.

А як щодо славнозвісної піни?

Справжнє пиво часто має піну, яка може бути білою або кремовою. Піна зазвичай стабільна і вона може залишати сліди на склянці після кожного ковзання.

Дослідження, опубліковане у виданні Journal of the American Society of Brewing Chemists, показує, що чим більше піни в пиві, тим ароматнішим є напій.

