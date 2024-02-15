Воно є практично у кожному супермаркеті: яке м’ясо краще не купувати

Закупівля м’яса у супермаркеті може бути складним завданням, особливо коли на полицях є стільки варіантів. Хоча більшість продуктів може виглядати свіжими та апетитними, не всі вони є однаково безпечними для споживання.

Під час покупок м’яса у супермаркеті очі просто розбігаються від варіантів м'ясної продукції. Однак, не все м’ясо, яке пропонується, є однаково безпечним. Деякі продукти можуть мати певні недоліки, яких краще уникати.

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Мелений фарш із великою кількістю жиру

Мелений фарш може бути зручним використанням для приготування різноманітних страв. Проте, якщо ви хочете купити готовий продукт у магазині, обов'язково зверніть увагу на його вигляд. Високий вміст сала у фарші перетворить будь-яку страву на суцільний жир.

При покупці м'яса слід бути дуже уважним / Фото unsplash

М’ясо на вітрині без зазначення термінів використання

Коли м’ясо виставлене на вітрині без зазначення термінів використання, це може бути показником, що воно перебувало у магазині впродовж тривалого часу або його умови зберігання можуть бути сумнівними.

Переморожене м’ясо, яке довго стоїть у морозильній камері

Морожене м’ясо може бути зручним варіантом для збереження, але якщо воно довго стоїть у морозильній камері магазину, це може вказувати на те, що проодукт був деякий час заморожений та розморожений знову. Такий цикл заморожування та розморожування може погіршити якість м’яса та його структуру.

На що слід звернути увагу при купівлі м'яса

При купівлі м'яса у супермаркеті важливо звертати увагу на кілька ключових аспектів, щоб забезпечити якість, свіжість та безпеку продукту. Перевірте дату придатності на упаковці або на вітрині. Вона повинна бути максимально близькою до вашої дати покупки.

М'ясо має мати приємний, свіжий запах. Уникайте продуктів з неприємним або кислим запахом. Якщо мова йде про свіже м’ясо, воно повинно мати насичений колір, без ознак неприродних відтінків.

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