Вашу "Шубу" запам'ятають усі: як яскраво та сучасно подати до столу новорічну страву

21 грудня 2023, 12:30
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Джерело:

Люкс ФМ

Оселедець під шубою – одна з найпопулярніших новорічних страв. Трішки почаклуйте з подачею – і вами будуть захоплюватися усі гості.

Подача – це те, що дозволяє довести до шедевральності навіть звичну страву. Ви точно будете готувати оселедець під шубою, тож ці кілька цікавих варіантів подачі не будуть зайвими та гарантують, що гості довго пам'ятатимуть ваше застілля.

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Тарталетки

Рішення, яке разом із новими враженнями зекономить багато зусиль. Тарталетки купуємо у магазині, готуємо мус з буряка та нарізаємо оселедець шматочками. Мус готується дуже просто: запікаємо буряк, перебиваємо у блендері, додаємо сметану, моцарелу, часник, сіль та перець. На дно тарталетки викладаємо мус, потім – шматочок оселедця, посипаємо кунжутом чи зеленню.

Торт

Єдина відмінність між звичним салатом, який ми викладаємо шарами – бурякова заливка із желатином. Блендеруємо буряк, додаємо майонез, сіль та перець. Желатин топимо на водяній бані та додаємо до бурякової маси і знову збиваємо. Тепер можна заливати салат, для цього можна використати кулінарне кільце.

@ivannacooking Оселедець під шубою️‍ Рецепт в описі️ Інгредієнти: Картопля 4 шт Морква 2 шт Буряк 4 шт Цибуля 2 шт Оселедець 1 шт Желатин 25 г Вода 250 мл Майонез Сіль за смаком. Приготування: Картоплю та моркву почистити і натерти на великій тертці. Желатин залити водою і дати набухнути. Оселедець розділити на філе, дрібно нарізати. Цибулю подрібнити. На блюдо поставити кільце 18 см, бортики змастити олією. У кільці зібрати шубу, як показано на відео. Після чого відправляємо в холодильник. Буряк, сіль та майонез подрібнюємо блендером. Желатин розтопити на водяній бані і ввести масу желатинову в бурякову. Знову збити. Розсувне кільце змастити зсередини олією. Взяти форму з шубою та гострим ножем пройтися між салатом та бортиками, щоб салат відійшов від стінки форми. Форму акуратно зняти із салату. Акуратно надіти на салат кільце діаметром 20 см. Заливаємо зверху буряковою масою. Прибрати в холодильник до повного застигання. Потім дістати з холодильника, відкрити форму і обережно зняти. Подаємо на стіл. Смачного Вам️ #салатшуба #шуба #оселедецьпідшубою #новорічнеменю #новорічнісалати #новорічнірецепти ♬ Jingle Bell Rock - Bobby Helms

Рулет

Цей спосіб користується шаленою популярністю вже кілька років. На харчову плівку викладаємо слайси буряку, моркву, картоплю, яйця, а потім оселедець з цибулею. Кожен шар потрібно змащувати майонезом. Закручуємо рулет і залишаємо у холодильнику на кілька годин.

@baking.and.more4u Салат Шуба у формі рулету до святкового столу ІНГРЕДІЄНТИ • 3-4 шт буряку середнього розміру • 3 шт невеликої моркви • 2 шт картоплі • 2 яйця • 1 цибуля • ~200 г оселедця • майонез Для маринованої цибульки • 1 чл солі • 2 чл цукру • 3 стл оцту 9% • 200 мл води Оселедець зараз можна придбати за цінотижиковою ціною у @«Сільпо» ПРИГОТУВАННЯ Для салату всі необхідні інгредієнти відварюємо, а дощечку застилаємо харчовою плівкою в декілька шарів та збираємо салат. Першим шаром викладаємо відварений буряк та розрівнюємо по всій поверхні (!бажано попередньо його дуже добре віджати від соку! Щоб салат тримав форму). 2й шар - морква 3й шар - картопля 4й шар - яйця 5й шар - маринована цибулька з оселедцем Починаючи з моркви, всі шари солимо та змащуємо майонезом. І також врахуйте, що кожен наступний шар в ширину має бути меншим за попередній. Оселедець з цибулькою викладаємо саме гіркою посередині. Для маринованої цибульки поєднуємо всі інгредієнти, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 1-3 год. Закручуємо салат в рулет, зʼєднуючи краї. Формуємо ніби велику цукерку та відправляємо в холодильник на кілька годин, краще наніч. Перед подачею гострим ножем нарізаємо на порційні шматочки та прикрашаємо на свій смак Смачного ? #рецепт #рецептсалату #салат #салатик #салатнановийрік #новорічнийстіл #салатшуба #шуба #салатшубарулетом #шубасалат #шубасалатик #рецептсалату #шубарецепт #рецептшуби #смачнийсалат #новорічнірецепти #святковірецепти #святковістрави #святковеменю #святковийстіл #пп #ппрецепт #ппменю #смачно #ппменюнадень #рецептинановийрік #рецептинасвята #кулінарія #кулінарнийблог #фудблог ♬ Jingle Bell Rock - Bobby Helms

Ялинкові кульки

Принцип той самий, що і в рулету, є лише кілька відмінностей. Буряк потрібно дрібно натерти, а оселедець – мілко нарізати. Так само викладаємо шари салату на харчову плівку та формуємо кульки. Ставимо у холодильник на кілька годин, перед подачею можна прикрасити половинками оливок чи зеленою цибулею.

@anny.cooking Шуба «Ялинкові кульки» ідеальний варіант подачі салату Інгредієнти на 6 шт: 2 великих бурячка 3-4 середні картоплі 2 моркви 2 яйця 1 маленька цибуля 200 г оселедця 2 ст.л. майонезу сіль Приготування: ️Овочі запікаємо у фользі при 200 градусах 40 хвилин, яйця відварюємо - все охолоджуємо ️Овочі чистимо і натираємо на маленькій терці, нарізаємо дрібно цибулю, оселедець ️Віджимаємо з бурячку сік і зʼєднуємо бурячок з 1/2 натертої картоплі, підсолюємо ️Натерті моркву, картоплю, яйця, цибулю, майонез, сіль і оселедець - змішуємо ️За допомогою харчової плівки, як на відео формуємо кульки і охолоджуємо 1 годину Смачного! PS Подробиці про акцію “Файні подарунки від Фрекен БОК!”, про яку я розказала у сторіз: Акція триває до 10 грудня по всіх мережі гіпермаркетів Епіцентр та Нова Лінія Купуйте продукцію від @frekenbok_ukraine з картою Епіцентру «Вигода» на суму від 150 грн одним чеком та отримай шанс отримати: подарункові набори Фрекен БОК, сертифікати Епіцентру на 1000 і 50000 грн Поспішайте, залишився останній розіграш #дужесмачно #святковийрецепт #новорічнийнастрій #новорічнийстіл #новорічназакуска #закуска #закускарецепт #закусканановийрік #рецептиукраїна ♬ Jingle Bell Rock - Bobby Helms
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська