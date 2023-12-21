Вашу "Шубу" запам'ятають усі: як яскраво та сучасно подати до столу новорічну страву

Оселедець під шубою – одна з найпопулярніших новорічних страв. Трішки почаклуйте з подачею – і вами будуть захоплюватися усі гості.

Подача – це те, що дозволяє довести до шедевральності навіть звичну страву. Ви точно будете готувати оселедець під шубою, тож ці кілька цікавих варіантів подачі не будуть зайвими та гарантують, що гості довго пам'ятатимуть ваше застілля.

Цікаво Смачно і не банально: добірка оригінальних страв з курячими слайсами РябChick

Тарталетки

Рішення, яке разом із новими враженнями зекономить багато зусиль. Тарталетки купуємо у магазині, готуємо мус з буряка та нарізаємо оселедець шматочками. Мус готується дуже просто: запікаємо буряк, перебиваємо у блендері, додаємо сметану, моцарелу, часник, сіль та перець. На дно тарталетки викладаємо мус, потім – шматочок оселедця, посипаємо кунжутом чи зеленню.

Торт

Єдина відмінність між звичним салатом, який ми викладаємо шарами – бурякова заливка із желатином. Блендеруємо буряк, додаємо майонез, сіль та перець. Желатин топимо на водяній бані та додаємо до бурякової маси і знову збиваємо. Тепер можна заливати салат, для цього можна використати кулінарне кільце.

@ivannacooking Оселедець під шубою️‍ Рецепт в описі️ Інгредієнти: Картопля 4 шт Морква 2 шт Буряк 4 шт Цибуля 2 шт Оселедець 1 шт Желатин 25 г Вода 250 мл Майонез Сіль за смаком. Приготування: Картоплю та моркву почистити і натерти на великій тертці. Желатин залити водою і дати набухнути. Оселедець розділити на філе, дрібно нарізати. Цибулю подрібнити. На блюдо поставити кільце 18 см, бортики змастити олією. У кільці зібрати шубу, як показано на відео. Після чого відправляємо в холодильник. Буряк, сіль та майонез подрібнюємо блендером. Желатин розтопити на водяній бані і ввести масу желатинову в бурякову. Знову збити. Розсувне кільце змастити зсередини олією. Взяти форму з шубою та гострим ножем пройтися між салатом та бортиками, щоб салат відійшов від стінки форми. Форму акуратно зняти із салату. Акуратно надіти на салат кільце діаметром 20 см. Заливаємо зверху буряковою масою. Прибрати в холодильник до повного застигання. Потім дістати з холодильника, відкрити форму і обережно зняти. Подаємо на стіл. Смачного Вам️ #салатшуба #шуба #оселедецьпідшубою #новорічнеменю #новорічнісалати #новорічнірецепти ♬ Jingle Bell Rock - Bobby Helms

Рулет

Цей спосіб користується шаленою популярністю вже кілька років. На харчову плівку викладаємо слайси буряку, моркву, картоплю, яйця, а потім оселедець з цибулею. Кожен шар потрібно змащувати майонезом. Закручуємо рулет і залишаємо у холодильнику на кілька годин.

Ялинкові кульки

Принцип той самий, що і в рулету, є лише кілька відмінностей. Буряк потрібно дрібно натерти, а оселедець – мілко нарізати. Так само викладаємо шари салату на харчову плівку та формуємо кульки. Ставимо у холодильник на кілька годин, перед подачею можна прикрасити половинками оливок чи зеленою цибулею.