Як оригінально прикрасити паску: поради від Тані Литвинової

Джерело:YouTube Тані Литвинової
Кулінарна експертка Тетяна Литвинова розповідає як прикрасити паску за десять хвилин. Подробиці – читайте у матеріалі.
Таня Литвинова розповідає як прикрасити паску та пропонує зацукрувати квіти Віола. Їх можна зберігати протягом року тільки для декорування страв. Як правильно обирати та підготувати квіти – дивіться у відео.
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Важливо пам'ятати. Ці квіти не можна їсти! Домашні квіти, наприклад, фіалки не можна використовувати, вони отруйні!
Тетяна Литвинова наголошує, що якщо купуєте квіти – обирайте тільки їстівні квіти!
Найкраще проконсультуйтеся зі спеціалістом.
Як оригінально прикрасити паску від Тані Литвинової у відео: