Як оригінально прикрасити паску: поради від Тані Литвинової

Кулінарна експертка Тетяна Литвинова розповідає як прикрасити паску за десять хвилин. Подробиці – читайте у матеріалі.

Таня Литвинова розповідає як прикрасити паску та пропонує зацукрувати квіти Віола. Їх можна зберігати протягом року тільки для декорування страв. Як правильно обирати та підготувати квіти – дивіться у відео.

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Як оригінально прикрасити паску

У мисці збийте білок. Помийте ретельно квіти у холодній воді, викладіть на серветку. Пензликом змастіть квіти білком, присипте цукром, викладіть на пергамент. Залиште до повного висихання. Викладіть квіти на паску.

– 1 яйце (білок);– 4 столові ложки цукру;– квіти Віола.

Важливо пам'ятати. Ці квіти не можна їсти! Домашні квіти, наприклад, фіалки не можна використовувати, вони отруйні!

Тетяна Литвинова наголошує, що якщо купуєте квіти – обирайте тільки їстівні квіти!

Найкраще проконсультуйтеся зі спеціалістом.

Як оригінально прикрасити паску від Тані Литвинової у відео: