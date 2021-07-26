Як перерахувати желатин для десерту в блумах: таблиця із визначенням сили гелю від кондитерки

Що таке блум, як правильно його визначати і додавати у десерт – розповідає українська кондитерка та переможниця 2 сезону "Мастер Шеф" Єлизавета Глінська.

Кондитерка зізналася, що її часто запитують читачі, як правильно розраховувати желатин для десерту, точніше його міцність. Також серед питань: "Чому крем не стабілізувався, рідкий або, як резина?". Щоб полегшити вам приготування десертів Ліза Глінська поділилася важливими фактами про желатин та його міцність.

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У своїх рецептах я використовую желатин з силою гелю 200 блум, – прокоментувала Ліза Глінська.

Зазвичай в магазинах продають желатин з силою гелю від 140 до 180 блум, зрідка –240 блум. Щоб правильно визначати потрібну кількість желатину для десерту, кондитерка підготувала таблицю з розподілом сили гелю.

Що таке блум

Блум – це одиниця виміру, яка була винайдена в 19 столітті. Її назвали на честь французького хіміка і його винаходу геліометра Блума.

Блум вимірює силу, необхідну для загущення желатину та отримання потрібної вам структури та консистенції. Чим більше потрібно сили, тим вище ступінь вимірювання Блума.



Зразок желатину із зазначеним блумом / Фото Мрія

У разі желатину, чим вище ступінь блума желатину, тим сильніше утворений гель. Він швидко схоплюється, має світлий колір і хороший смак.

Таблиця розподіли сили гелю для желатину



Таблиця зі сторінки Лізи Глінської в інстаграм

Як користуватися таблицею

Щоб правильно користуватися таблицею, помножте вагу желатину, яка вказана в рецепті, на коефіцієнт перерахунку. Так ви отримаєте кількість желатину, який потрібно використати.