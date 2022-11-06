Секрети тіста: як легко перевірити, чи добре ми його замісили

На перший погляд, тісто – далеко не найскладніший складник для страв. Втім, помилитися у його приготуванні дуже легко, а тим паче – зупинитися за крок до його готовності.

Досвідчені господині знають, що інколи трапляються ситуації, коли тісто вимішане не надто добре, в результаті чого страва виходить не такою, як нам хотілося б. Щоб не стати жертвою помилок, можна скористатися кількома простими прийомами, які дозволять легко перевірити готовність тіста.

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Як визначити готовність тіста

Як правило, стандартом вважається вимішування тіста впродовж 10 – 12 хвилин руками, або ж 8 – 10 хвилин з допомогою міксера.

Ідеальне тісто – запорука смачної страви / Фото Pixabay

Перше, на що варто звернути увагу – це консистенція. Після вдалого замішування тісто повинне бути липке на дотик та гладке.

Окрім того, воно має тримати форму. Якщо ви піднімете кулю тіста на кілька секунд – вона не має деформуватися, що означатиме, що воно достатньо щільне. Якщо тісто провисає між пальцями – його слід ще трішки розім'яти.

Ще один тест – натиск пальцем. Добре замішане тісто швидко заповнить ямочку. Якщо цього не відбулося, то процес замішування потрібно продовжити на кілька хвилин.