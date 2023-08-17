Без антибіотиків та пальмової олії: як відрізнити натуральне молоко від підробки

Молоко – популярний товар не тільки серед дорослих, а й дітей. Без нього важко уявити ранкову каву, чи пухкі оладки до сніданку. Але як його обрати, аби не натрапити на підробку? У нас є кілька порад.

Часто недобросовісні виробники додають до молока пальмову олію, антибіотики, а бабусі на базарі можуть продати неякісне молоко під виглядом домашнього. Аби не попастися на фальсифікат – завжди слід знати кілька нюансів.

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Якщо ви не знаєте, як перевірити якість молока в домашніх умовах – ми підготували кілька простих правил, які ви зможете використати без жодних складнощів.

Йод

Неетичні виробники вдаються до розведення молока водою, щоб збільшити кількість продукту, а потім штучно згущують його крохмалем, щоб зберегти зовнішній вигляд. Однак виявити підробку просто. Невелика кількість молока, налитого в чашку, у поєднанні з кількома краплями йоду може виявити справжність продукту.

Натуральне молоко набуває злегка жовтого кольору після додавання йоду. Навпаки, молоко, яке було фальсифіковане крохмалем, зазнає трансформації, стаючи чітко синім.

Перевірка молока спиртом

Чи розбавлене молоко водою, можна перевірити і за допомогою спирту. Змішайте в пляшці молоко і спирт у пропорції 1:2. Ретельно збовтуйте протягом 3 хвилин. Після цього вилийте суміш у глибоку тарілку та спостерігайте, коли у ній з’являться пластівці.

Якщо їх стало видно вже за 2 – 3 секунди – продукт не розбавлений. А от якщо вони з’являться лише через 20 – 30 хвилин, справжнього молока у такому "молоці" – близько половини.

Перевірка на антибіотики

Щоб визначити антибіотики в молоці, скористайтеся простим методом: спостереженням за процесом скисання. Як правило, коли природний продукт залишається при кімнатній температурі, він перетворюється на кислоту протягом трьох днів. Щоб прискорити цей тест, фахівці пропонують додати дві чайні ложки сметани в склянку молока і поставити в тепле приблизно на 4 – 5 годин. Якщо за цей час молоко скисне, то велика ймовірність, що це натуральний продукт без наявності антибіотиків.

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