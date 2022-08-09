Очищення молодої картоплі від шкірки – зазвичай марудна справа. Саме тому так корисно знати простий та дієвий спосіб, як це зробити. 24 канал підготував для вас кілька лайфхаків, які зроблять процес приємним та швидким.

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Обираємо потрібний інструмент

Для того, щоб швидко та легко очистити молоду картоплю, вам знадобиться лише один кухонний інструмент – дротяна щітка.

Промийте молоду картоплю від залишків бруду. Покладіть її у велику миску або відро з холодною водою. Обережно протріть її дротяною щіткою. Шкірка легко зніметься, а картопля буде ретельно очищена. Також вдасться зберегти всі смакові та харчові цінності. Очищену картоплю ще раз промийте і все – вона готова до приготування.

Улюблений гарнір / Фото pexels

Додаткові способи очищення

Гострий ніж. Бажано мати у кухонному ящику ніж, призначений лише для чищення картоплі. Завдяки такому девайсу можна очистити картоплю від вічок та залишків сміття.

Овочечистка. Один з найшвидших способів очищення картоплі. Цей зручний інструмент добре чистить навіть немиту картоплю. Вибирайте очисник з лезом з нержавіючої сталі. Так ви будете впевнені, що очисник не зіпсується після декількох використань.

Чистимо картоплю легко та просто / Фото pexels

Як варити молоду картоплю?

Після очищення найкраще відразу приступати до приготування. Через вміст крохмалю у картоплі її не можна довго зберігати в посудині з водою. Спочатку закип'ятіть солону воду. В середньому на 1 кілограм картоплі кидають 1 чайну ложку солі. Опустіть картоплю в киплячу воду. Дочекайтеся повторного закипання. Варити картоплю необхідно 10 – 20 хвилин, в залежності від сорту. Найкраще молода картопля смакує з кропом і сезонними овочами.