Як пофарбувати перепелині яйця на Великдень: поради

Ми підготували для вас рецепт фарбування перепелиних яєць. Оригінальні та яскраві крашанки, які ви можете зробити вдома.

Традиційно на Великдень готують паски та фарбують яйця. Зазвичай для крашанок обирають курячі яйця, але для декорування святкових страв – перепелині.

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Перепелині яйця мають плямистий візерунок і тому будуть виглядати оригінально, навіть у різноколірному забарвленні. Потрібно бути акуратним з тонкою шкаралупою, а технологія фарбування не відрізняється від традиційної.

Натуральні барвники для крашанок/ Фото Pexels

Для фарбування можете використовувати харчові або найкраще – натуральні барвники – буряк, ягоди, цибулеве лушпиння, куркуму, червоноголову капусту, каву, чай каркаде.

Як пофарбувати чаєм

Заздалегідь відваріть яйця у підсоленій воді до готовності. Залиште до повного охолодження. У каструлю з холодною водою викладіть пелюстки каркаде, доведіть до кипіння, залиште для охолодження. Процідіть, додайте оцет. Занурте відварені яйця у каструлю, залиште на 3, 5, 7 хвилин. Викладіть яйця на паперовий рушник, залиште до повного висихання. Змастіть олією для блиску.

Як пофарбувати харчовими барвниками

У стакан з водою, додайте оцет, кілька крапель харчового барвника потрібного відтінку. За допомогою ложки занурте яйця, залиште на 3-5 хвилин. Для більш насиченого кольору – 5-7 хвилин. Яйця викладіть на паперовий рушник, залиште до повного висихання.

– відварені перепелині яйця;– 1 столова ложка пелюсток чаю (каркаде);– 250 мілілітрів води;– 1 чайна ложка оцту.– відварені перепелині яйця;– харчовий барвник;– 1-2 чайні ложки оцту.