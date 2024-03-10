Смачний та надзвичайно хрусткий бекон можна приготувати легко та швидко. Щоб він вийшов хрустким, варто використовувати один базовий продукт. Для приготування потрібно кілька хвилин і мінімум інгредієнтів.

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Як приготувати хрусткий бекон

Приготування слід починати з застеляння дека папером для випічки. Потім на нього кладуть тонкі скибочки бекону і кожен присипають пшеничним борошном. Цей продукт зробить бекон хрустким і приголомшливим на смак. Поставте деко в розігріту до 200 градусів духовку і запікайте приблизно 15 хвилин. Через кілька хвилин бажано перевернути скибочки бекону.

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Хрусткий бекон в духовці готовий, коли скибочки трохи зменшаться і стануть золотистими. Після запікання викладіть бекон на паперовий рушник. Таким нехитрим способом можна позбутися зайвого жиру, який розтанув під час смаження.

Як посмажити бекон, щоб він став хрустким

Смачний і неймовірно хрусткий бекон, який порадує вас своїм смаком, можна приготувати на сковороді. Скибочки бекону слід обсмажити на холодній сковороді. При поступовому нагріванні сковороди бекон рівномірно прожариться, стане хрустким і золотистим.

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