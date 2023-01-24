Як посмажити м'ясо на пальнику: рецепт від шеф-кухаря

24 січня 2023, 15:05
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Джерело:

Володимир Ярославський

Коли за вікном мороз, а у квартирі немає світла через віялові відключення електроенергії, на допомогу прийде рецепт м'яса від Володимира Ярославського.

Посмажити стейк на пальнику і в мороз – без проблем. Навчить готувати його у екстримальних умовах український шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський.

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Насамперед щоб стейк вийшов вдалим, потрібно обрати правильний шматок м'яса.

Важливо пам’ятати:

  • Товщина стейка має бути 2,5 – 3,5 сантиметри;
  • М’ясо необхідно дістати з холодильника мінімум за годину до смаження;
  • Ідеальний ступінь просмажування – залежить від вашого смаку. Але Володимир Ярославський рекомендує, в залежності від частини м’яса, Medium або Medium rare;
  • Щоб готове м’ясо не було сухим – солити стейк варто під час другого смаження.
  • Правильний Стейк не "тече" на тарілці;
  • Не смажте стейк на сковородці-гриль. Використовуйте звичайну сковорідку.

Рецепт стейка на пальнику

  • Час: 10 – 15 хвилин

Інгредієнти:
 – м'ясний стейк;
 – часник;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – вершкове масло;
 – олія.

Приготування:

  • Розігріваємо олію на сковорідці. Обсмажуємо  м'ясо по два рази з кожної сторони до рум’яної скоринки.
  • Потім перекладаємо м’ясо в тепле місце на 10 – 15 хвилин, можна взяти, дерев’яну дошку з фольгою. За цей час температура вирівнюється і соки рівномірно просочують стейк.
  • Розігріваємо сковороду і кладемо м’ясо. Водночас додаємо ароматні трави, часник і вершкове масло. Щедро солимо і перчимо та доводимо стейк до рум’яної, красивої, ароматної скоринки.

 Температури для різних ступенів просмажування м’яса

 

  • Rare (сирої) 39 – 41
  • Medium rare 42 – 47
  • Medium 49 – 53
  • Medium well від 56 – 57
  • Well done 65
  • Very well done 75

Останні дві просмажки шеф-кухар не рекомендую зовсім, адже м’ясо буде дуже жорстким і сухим.

  • Для соусу до стейка забираємо зайвий жир зі сковорідки після першої обсмажки, додаємо червоного сухого вина, випарюємо його та додаємо сіль, перець і вершкове масло.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак