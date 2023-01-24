Як посмажити м'ясо на пальнику: рецепт від шеф-кухаря
24 січня 2023, 15:05Читать новость на русском
Джерело:Володимир Ярославський
Коли за вікном мороз, а у квартирі немає світла через віялові відключення електроенергії, на допомогу прийде рецепт м'яса від Володимира Ярославського.
Посмажити стейк на пальнику і в мороз – без проблем. Навчить готувати його у екстримальних умовах український шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський.
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Насамперед щоб стейк вийшов вдалим, потрібно обрати правильний шматок м'яса.
Важливо пам’ятати:
- Товщина стейка має бути 2,5 – 3,5 сантиметри;
- М’ясо необхідно дістати з холодильника мінімум за годину до смаження;
- Ідеальний ступінь просмажування – залежить від вашого смаку. Але Володимир Ярославський рекомендує, в залежності від частини м’яса, Medium або Medium rare;
- Щоб готове м’ясо не було сухим – солити стейк варто під час другого смаження.
- Правильний Стейк не "тече" на тарілці;
- Не смажте стейк на сковородці-гриль. Використовуйте звичайну сковорідку.
Рецепт стейка на пальнику
- Час: 10 – 15 хвилин
– м'ясний стейк;
– часник;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– вершкове масло;
– олія.
Приготування:
- Розігріваємо олію на сковорідці. Обсмажуємо м'ясо по два рази з кожної сторони до рум’яної скоринки.
- Потім перекладаємо м’ясо в тепле місце на 10 – 15 хвилин, можна взяти, дерев’яну дошку з фольгою. За цей час температура вирівнюється і соки рівномірно просочують стейк.
- Розігріваємо сковороду і кладемо м’ясо. Водночас додаємо ароматні трави, часник і вершкове масло. Щедро солимо і перчимо та доводимо стейк до рум’яної, красивої, ароматної скоринки.
Температури для різних ступенів просмажування м’яса
- Rare (сирої) 39 – 41
- Medium rare 42 – 47
- Medium 49 – 53
- Medium well від 56 – 57
- Well done 65
- Very well done 75
Останні дві просмажки шеф-кухар не рекомендую зовсім, адже м’ясо буде дуже жорстким і сухим.
- Для соусу до стейка забираємо зайвий жир зі сковорідки після першої обсмажки, додаємо червоного сухого вина, випарюємо його та додаємо сіль, перець і вершкове масло.
Смачного!