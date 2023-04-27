Зелень повинна бути ідеальною: як повернути вигляд "втомленому" салату
Джерело:haps
Інколи трапляється, що салат втрачає свій чудовий вигляд ще до того, як опиниться на столі. Одразу розчаровуватися не варто, адже є кілька способів, які допоможуть його освіжити.
Напевно, кожному з нас знайома ситуація, коли на ринку або в магазині купуєш дуже гарний салат, а вже на наступний день листя виглядає не дуже апетитно. Зелень була у холодильнику лише кілька годин, а подавати до столу вже немає що.
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Якщо з вами траплялася схожа неприємність, то обов'язково запам'ятайте наступні поради, які дозволять повернути салату гарний вигляд.
Як "оживити" салат
- Вода з лимоном
Все, що потрібна, це миска з водою та дві столові ложки лимонного соку. У цю суміш кладемо листя салату – і вже за кілька хвилин воно повинне виглядати неначе на картинці.
Салат – це не тільки смак, а й естетика / Фото Pixabay
- Крижана ванна
До холодної води додаємо кілька кубиків льоду, занурюємо салат у воду і ставимо миску у холодильник. Ефект буде видно вже за кілька хвилин.
- Картопляне борошно (не спутати з крохмалем)
На 3 літри води додаємо ложку картопляного борошна. Замочуємо салат у суміші на 20 хвилин, а потім промиваємо під проточною водою. Ефект буде вражаючим.
Як зберігати свіжість салату
Листя салату варто промити та накрити вологим паперовим рушником. У такий спосіб листя добре зберігається на нижніх полицях холодильника. Так само можна зберігати цибулю та м'яту.
Також салат можна зберігати у фользі, яка буде перешкоджати його висиханню. Перед загортанням у фольгу також варто подумати про вологий паперовий рушник.