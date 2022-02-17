Готуємо кашотто: неймовірне поєднання курки, буряка та перловки

17 лютого 2022 , 11:25
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Джерело:

kwestiasmaku

Перлова каша – це не обов'язково нудна їжа для тих, хто на дієті. Спробуйте її у абсолютно новому виконанні!

Пропонуємо вам рецепт кашотто з перлової крупи з буряком, куркою та капустою. Кашотто – це відомий аналог італійського різотто, але замість рису використовується перловка або гречка.

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Завдяки додаванню овочів страва виходить корисною та поживною. Спробуйте – це дійсно смачно!

Рецепт кашотто з буряком та куркою

Час: 1 година
Порцій: 2

Неймовірна насолода / Фото kwestiasmaku

Інгредієнти:

  • 350 грамів курячого філе;
  • 1 столова ложка соєвого соусу;
  • 3 столові ложки оливкової олії;
  • пів цибулини;
  • 1/2 чайної ложки сушеного чебрецю;
  • 1/4 склянки сухої перлової крупи;
  • 1/4 склянки білого вина;
  • 300 грамів буряка;
  • 1/2 склянки курячого бульйону;
  • 2 великі жмені молодої капусти;
  • сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Курку нарізати кубиками, приправити сіллю, перцем, полити соєвим соусом і столовою ложкою оливкової олії, ретельно перемішати.
  2. У велику сковороду налийте 2 столові ложки оливкової олії та обсмажте курку.
  3. Додайте нарізану кубиками цибулю, посипте чебрецем і, помішуючи, смажте близько 2 хвилин, поки овочі не стануть м’якими.
  4. Додайте крупу та обсмажте їх разом деякий час.
  5. Влийте вино і варіть 1 – 2 хвилини.
  6. Додайте очищений і натертий буряк і обсмажте їх разом.
  7. Влийте гарячий бульйон, перемішайте і доведіть до кипіння.
  8. Приправте свіжомеленим перцем і сіллю.
  9. Після закипання накрийте кришкою і варіть близько 25 хвилин, постійно перемішуючи. Потім зніміть кришку і помішуйте, нехай випарується решта рідини.
  10. Додайте нарізане листя капусти та тушіть близько 10 хвилин, обережно помішуючи, поки капуста не стане м’якою.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська