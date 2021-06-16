Як позбутися грудочок борошна в тісті: поради кондитера

Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами корисними порадами, які точно полегшать вам роботу на кухні. Дівчина розповіла, як швидко позбутися грудочок з борошна в тісті та не зіпсувати випічку чи страву.

Насамперед головною причиною утворення грудочок борошна в тісті, зокрема й у млинцях – неправильне додавання борошна.

Читайте також МХП презентував сучасну R&D-лабораторію: у чому суть експерименту

Неправильно вимішане тісто з грудочками в ньому псує не тільки зовнішній вигляд випічки, а й її смак та структуру. Але Ліза Глінська знає, як їх позбутися, хоч стверджує, що найкраще все-таки уникати їхньої появи.

Правило Лізи Глінської

Кондитерка дотримується одного правила: спочатку додайте борошно, а далі рідину. Не має значення, що ви готуєте: тісто на млинці чи оладки, або ж інші види тіста. Молоко, яйця чи воду потрібно додавати у вже просіяне борошно.

Зробіть гірку з борошна, в ній сформуйте невелику ямку та в неї вливайте рідкі інгредієнти. Також яйця краще одразу змішати в однорідну масу виделкою або пропустити через сито.

Як позбутися грудочок

Найкраще позбутися грудочок – збити тісто блендером. Якщо у вас не має блендера використайте дрібне сито й в нього за допомогою ложки розтирайте їх швидкими рухами.