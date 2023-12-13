Гриби на різдвяні свята господині дбайливо готують ще з осені, адже це один із незамінних інгредієнтів. Як правильно їх варити, щоб не позбавити аромату та смаку?

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Чи потрібно замочувати

Перед приготування гриби необхідно замочувати в холодній воді і залишати їх так мінімум на 12 годин. Цей процес дозволяє зменшити час варіння. Ароматичні сполуки, що визначають запах і смак грибів, випаровуються при інтенсивній термічній обробці.

Як правильно варити сушені гриби

Замочені гриби слід відварити в тій же воді, в якій вони замочувалися. Воду з них слід акуратно перелити в іншу каструлю, залишаючи на дні пісок і бруд, які відсипалися від сушених грибів. Далі необхідно довести до кипіння гриби і воду. З моменту закипання зменшити вогонь і варити 15 хвилин.

Накрийте кришкою і зніміть з вогню. Залиште гриби до повного охолодження. Бульйон процідіть, його можна використовувати для соусів, супів чи борщу. Відварені гриби подрібніть або подрібніть і використовуйте для начинки.

Скільки варяться гриби

Кожен вид грибів, має свій час приготування. До прикладу, для, щоб зварити гриби, потрібно розрахувати час приблизно таким чином:

грузді – 20 хвилин;

білі гриби – 30 – 50 хвилин;

опеньки – близько 40 – 60 хвилин;

лисички та підосичники варяться 20 хвилин;

маслюки та моховики – 25 – 35 хвилин;

сморчки – 30 хвилин;

підберезники та сироїжки – 30 – 40 хвилин.

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