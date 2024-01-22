Щоб вони вийшли ніжні та соковиті: як смажити котлети для ідеального результату

Котлети з картопелькою та хрустким огірочком – те, що потрібно для неймовірної вечері чи обіду. Щоб отримати ідеальний результат, не обов'язково витрачати багато часу та зусиль.

Для того, щоб котлети вийшли смачними, слід обрати правильне м'ясо. Воно повинно мати однорідну структуру і рожево-червоний колір. Коли все куплено і всі інгредієнти зібрані можна братися за готування.

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Як смажити котлети

Смажити котлети необхідно у великій кількості добре розігрітого жиру. Перед тим, як викласти їх в сковороду, перевірте температуру. Просто опустіть ручку дерев’яної ложки в жир. Якщо утворюються бульбашки, жир досяг ідеальної температури.

Чудовий обід / Фото unsplash

Для смаження використовуйте рафіновані жири з високою температурою димлення. Кращими є ріпак, соняшник, соя, кукурудза, рис і кокос.

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Їх варто смажити по кілька хвилин з кожного боку. Коли одна сторона підрум’яниться, переверніть і обсмажте з іншого боку. Під час смаження не накривайте сковороду кришкою. Пара, що піднімається від м’яса, зволожить паніровку, і вона почне відпадати.

Не треба часто перевертати

Перевертайте котлети тільки один раз, щоб уникнути втрати соку та забезпечити рівномірне смаження. Після смаження дайте котлетам відпочити кілька хвилин, щоб соки мали можливість рівномірно розподілитися всередині.

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