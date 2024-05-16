Вадим Бжезинський, відомий як Пава, заслужив славу не лише перемогою у 7 сезоні кулінарного шоу "МастерШеф", а й дієвими порадами. Цього разу він розповів, як правильно готувати спаржу, аби не виникало жодних труднощів.

Читайте також Чи можна їсти сирі печериці: простий рецепт, з яким зникнуть усі дискусії

Як правильно готувати спаржу

Найперше треба зрізати жорсткі кінці спаржі на 3 – 4 сантиметри. Вони гіркуваті на смак, тому навряд чи вам дуже кортить їх куштувати. Потім –зачищаємо, робимо це акуратно та не поспішаємо.

Потім кип'ятимо та солимо воду. Варимо спаржу рівно 2 хвилини, вона має бути ніжною, але в жодному разі не перевареною. Тепер негайно переміщаємо спаржу у холодну воду, щоб зупинити процес приготування. Так вона залишиться зеленою та хрумкою.

Відеоінструкція від Пави

Тепер – смаження. На пательні топимо вершкове масло, додаємо до нього розмарин, часник, лимонний сік та трішки солі. Готувати потрібно не довше 1 хвилини.

Подавати таку спаржу можна як гарнір, а можна навіть як окрему страву.

Це дійсно дуже смачно: як подати до столу сирий кабачок, щоб вам цілували руки.