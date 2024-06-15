Щоб був м'який та неймовірно соковитий: як правильно маринувати шашлик
15 червня 2024, 19:10Читать новость на русском
Джерело:Vgorode
Маринад на кефірі має більш м'яку дію. З цієї причини м'ясо має маринуватися близько 12 годин, проте результат того вартий.
Маринад на кефірі не містить великої кількості спецій. У процесі потрібно, щоб кефір поступово просочив м'ясо.
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Маринад для шашлику на кефірі
- Час: 30 хвилин + 12 годин
- Порцій: 4
– 1,5 кілограма свинини;
– 15 грамів цукру;
– 0,5 літра жирного кефіру;
– 6 цибулин середнього розміру;
– перець, сіль до смаку.
Приготування:
- Помийте м'ясо та наріжте його середніми шматками.
- Цибулю почистьте та наріжте кільцями.
- Змішайте цибулю, м'ясо, цукор, сіль, перець та кефір.
- Дайте м'ясу настоятися протягом години при кімнатній температурі, а потім приберіть його в холодильник на ніч.