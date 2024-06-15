Щоб був м'який та неймовірно соковитий: як правильно маринувати шашлик

15 червня 2024, 19:10
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Джерело:

Vgorode

Маринад на кефірі має більш м'яку дію. З цієї причини м'ясо має маринуватися близько 12 годин, проте результат того вартий.

Маринад на кефірі не містить великої кількості спецій. У процесі потрібно, щоб кефір поступово просочив м'ясо.

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Маринад для шашлику на кефірі

  • Час: 30 хвилин + 12 годин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма свинини;
– 15 грамів цукру;
– 0,5 літра жирного кефіру;
– 6 цибулин середнього розміру;
– перець, сіль до смаку.

Приготування:

  1.  Помийте м'ясо та наріжте його середніми шматками.
  2. Цибулю почистьте та наріжте кільцями.
  3. Змішайте цибулю, м'ясо, цукор, сіль, перець та кефір.
  4. Дайте м'ясу настоятися протягом години при кімнатній температурі, а потім приберіть його в холодильник на ніч.
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Автор: Ольга Котів