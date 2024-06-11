Ви наливали олію неправильно: кожна пляшка має функцію, яка значно полегшує життя

Коли ви купуєте пляшку олії, вона зазвичай має язичок, за який треба потягнути, щоб відкрити. Можна подумати, що це просто ще один спосіб зберегти продукт свіжим, але все зовсім не так.

Вкладка насправді допомагає зробити життя набагато простішим. Нещодавно у мережі завірусилося відео цього геніального лайфхаку.

Буде цікаво Це треба знати всім: чим корисні та скільки персиків на день можна з'їсти без шкоди для здоров'я

Як правильно наливати олію

Вкладка у пляшці насправді має дуже розумну функцію – вона дозволяє контролювати кількість олії, яку ви використовуєте. Якщо ви роками викидали її у смітник, зараз настав час зупинитися.

"Ви коли-небудь замислювалися, для чого потрібні пластикові фіксатори на пляшках з олією? Зніміть фіксатор на пляшці, переверніть і помістіть назад. Це допомагає контролювати кількість олії, що виливається", – мовиться у дописі.

Дивіться, як користуватися вкладкою в пляшці з олією: відео

Відео вподобали майже 5 тисяч людей – вони були вражені цією технікою:

"Я роблю це, і це змінює правила гри. Воно ніколи не впадає з пляшки чи в пляшку, як думають деякі люди. Це запобігає забрудненню пляшки. Потік олії стало контролювати значно легше";

"Зачекайте! Що?";

"Чудова ідея – я збираюся це зробити наступного разу, коли отримаю пляшку з такою вкладкою".

Попри низку схвальних коментарів, деякі скептики поставили під сумнів надійність лайфхаку. Вони хвилюються через можливість "олійної катастрофи". Проте ті, хто вже спробував цей метод, на нього не нарікають.