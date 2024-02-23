Лимони – це кислі, пікантні, соковиті фрукти, які чудово підходять до будь-яких солодких і солоних страв. Дізнайтеся, як їх вибирати та правильно зберігати.

Цікаво Не допустіть цих помилок: як готувати макарони, щоб вони вийшли ідеальними

Колір та смак

Оберіть лимони з яскравою шкіркою. Яскравий колір шкірки свідчить про те, що лимони дозріли на дереві та мають оптимальний ступінь дозрівання. Уникайте лимонів зі знаками пожовклості або плямами. Це може свідчити про їх переспілість або погану якість.

Неймовірний фрукт / Фото unsplash

Лимони з тонкою шкіркою зазвичай мають більше соку всередині. Вони ідеально підходять для приготування напоїв. Свіжий лимон повинен мати приємний аромат цитрусових. Уникайте лимонів з неприємним запахом або відсутністю аромату.

А як щодо розміру

Соковиті лимони зазвичай важчі за свої розміри, оскільки містять більше води. Підніміть лимони у руках і оберіть ті, що відчутно тяжчі. Це ознака їхньої соковитості.

Які лимони краще не купувати

Уникайте лимонів з в'ялою або м'якою шкіркою, оскільки це може свідчити про псування. Також уникайте лимонів із ознаками пожовклості та псування.

Як приготувати смачний суп: прості поради.