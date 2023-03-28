Чому паска падає або кришиться: що ви робили не так

Паска – особливий символ великодніх свят, без якої не можливо собі уявити застілля. Для того, щоб сповна насолодитися ароматною здобою та не зіпсувати настрій, варто скористатися перевіреними порадами.

Дріжджове тісто – вибагливе та потребує дбайливого ставлення. За народними порадами, під час приготування пасок у приміщенні не повинно бути протягів. Ніхто не має не те що сваритися, а навіть говорити голосно. Тісто необхідно довго вимішували. Раніше миску з тістом ставили на подушку та накривати рушником, щоб сходило.

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Коли найкраще пекти паски

За давньою традицією святкову паску печуть у Чистий четвер (Великий Четвер — перший з трьох днів, які в християнстві називають "Велике тридення"). Якщо ж у цей день у вас виявилися інші справи, паску можна спекти й в суботу. Єдиний день, коли пекти паску не варто у жодному разі – п’ятниця.

Святковий символ Великодня / Фото інстаграм anny cooking

"Забите" або занадто крихке тісто

Попередня підготовка тіста для паски – один із найважливіших моментів цілого процесу. Перш за все, слід обрати якісну муку, масло, молоко, свіжі дріжджі та яйця. Для пухкості паски слід просіяти муку. Тісто потрібно вимішувати, поки воно перестане відставати від руки, також можна додати коньяк. Воно має піднятися практично до країв форми.

Тісто "впало"

Всі інгредієнти, які використовуєте для приготування, повинні мати оптимальну температуру. Тісто потрібно залишити "підходити" в тихому та теплому приміщенні. Воно може не піднятися при зміні температури.

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Паска підгоріла або не пропеклася

У жодному випадку не слід ставити форми з паскою у не розігріту духовку. Від перепаду температури здоба може впасти, а поверхня святкових хлібин підгоріти.

Для того, щоб паска добре пропеклася, її слід випікати не менше 30 хвилин, якщо вага тіста до кілограма. При більшій вазі час випікання також збільшується. Готовність можна перевірити, встромивши зубочистку з дерева.