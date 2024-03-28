Чи треба мити родзинки перед тим, як додавати в паску: як правильно робити

Здобна, з родзинками та пухка – саме такою має бути традиційна великодня паска. Проте не всі знають, чи потрібно їх мити та як правильно додавати у тісто.

Неможливо уявити собі солодку та запашну паску без обов'язково інгредієнта – родзинок. Чи потрібно їх мити та як правильно підготувати перш ніж додавати у паску?

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Як зробити родзинки м'якими

Замочіть родзинки у воді або невеликій кількості лимонного соку приблизно на 30 – 40 хвилин. Колись було популярно ошпарювати родзинки окропом, що значно скорочувало час відновлення м’якості, але під впливом температури деякі цінні інгредієнти, що містяться в них, можуть розкладатися. Тому, якщо ви нікуди не поспішаєте, краще вибрати розчин без додаткової термічної обробки.

Така пухка та смачна / unsplash

У чому замочити родзинки

Зазвичай родзинки замочують у воді, проте інколи можна обрати молоко чи чай. Також популярність мають "п’яні родзинки", тобто замочені у коньяку або у чистій горілці. Пам’ятайте, що родзинки самі по собі досить солодкі, тому краще не замочувати їх у солодких соках або ароматизованих лікерах.

Коли добавляти родзинки в паску

Коли тісто підросло вдвоє, додайте до нього цедру і родзинки з цукатами.