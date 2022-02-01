Ось покроковий рецепт приготування качиного філе від шефа. Просмажка м'яса – medium.
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Качине філе – вельми примхливе. Якщо пересмажити м'ясо, воно стане сухим і не смачним. Правильно приготована качатина в розрізі – рожевого кольору.
Фото Seriose eat
Як смажити качине філе
- В ідеалі качине філе має бути охолодженим. Утім, можна використати й заморожене. (Заздалегідь розморозьте його в холодильнику.)
- Гострим ножем зробіть надрізи на шкірі, але так, щоб не зачепити м'ясо. Це робиться для того, щоб зайвий жир у процесі приготування рівномірно висмажився.
- Зріжте й відкладіть зайву товсту шкіру.
- Готувати качине філе обов'язково починайте на холодній сухій сковорідці. Викладіть його шкірою донизу й увімкніть плиту.
- Через 6 – 7 хвилин на повільному вогні скоринка висмажиться й віддасть зайвий жир.
- Переверніть м'ясо на інший бік і смажте 1,5 – 2 хвилини, поливаючи його гарячим жиром за допомогою ложки.
- Перекладіть качине філе на харчову фольгу, накрийте й дайте йому відпочити 10 хвилин, щоб сік рівномірно розійшовся по волокнах.
- Залиште на сковорідці кілька столових ложок витопленого з качки жиру й обсмажте на ньому обрізки з філе. Додайте до них нарізані довільним чином моркву, цибулю, селеру, зубчик часнику та гілочки тим'яну. Влийте червоне сухе вино й випарте з нього алкоголь. Для загущування додайте ру (roux) – суміш борошна та вершкового масла.
- Процідіть соус крізь дрібне сито.
- Поверніть качине філе на сковорідку, присмачте сіллю та перцем і посмажте ще 1 хвилину.
Готове качине філе наріжте на довільні шматочки й подавайте із соусом. Смачного!