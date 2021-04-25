Як правильно смажити картоплю на сковорідці: інструкція та рецепти

На якій сковорідці найкраще смажити картоплю
Найкраще обрати для смаження картоплі чавунну сковорідку, тому що вона добре зберігає тепло, але так само добре працює й антипригарна пательня. Якщо ви використовуєте чавунну сковорідку, дайте їй достатньо часу, щоб нагрітись і використовуйте достатньо олії, щоб картопля не підгорала. Антипригарні сковорідки не вбирають олію.
До теми Як приготувати картоплю фрі з батату: рецепт від Марко Черветті
Чи слід варити картоплю перед смаженням
Хоча це і не потрібно, ви можете частково зварити картоплю, щоб скоротити загальний час приготування. Дайте картоплі добре просохнути перед смаженням, щоб запобігти злипанню на сковороді.
Скільки часу слід замочувати картоплю перед смаженням
Помістіть картоплю у велику миску і залийте холодною водою. Дайте їй настоятися 2 – 3 години. Перед смаженням, дайте їй добре просохнути. Можна покласти картоплю на паперові рушнички.
Що потрібно робити, щоб картопля не перетворилася у кашу
Найкраща смажена картопля - хрустка зовні і м’яка всередині. Щоб забезпечити такий результат і уникнути кашоподібної картоплі, не переповнюйте сковорідку і тримайте її гарячою. Крім того, розкрийте пательню в кінці приготування, щоб вийшов пар.
Рецепти смаженої картоплі
Ідеальна смажена картопля
Час приготування: 40 хвилин
Кількість порцій: 4 персони
Смажена картопля / Фото Unsplash
Інгредієнти:
– 1 кг картоплі;
– 6 – 8 ст. ложки соняшникової або оливкової олії.
Приготування:
- Наріжте 1 кг картоплі шматочками.
- Доведіть велику каструлю з водою до кипіння, а потім варіть картоплю протягом 3 хвилин. Злийте, витрусіть на деко, застелене кухонним папером, і залиште сохнути.
- Нагрійте на великій сковороді з антипригарним покриттям 6 – 8 ложок соняшникової або оливкової олії та висипте картоплю.
- Якщо ваша сковорідка недостатньо велика, смажте картоплю порціями. Підготуйте кухонний папір, щоб жир з картоплі міг стекти.
- Поверніть вогонь на середньо-високий, щоб картопля шипіла, але не розмішуйте, поки вона не почне підрум’янюватися.
- Переверніть її рівномірно 2 або 3 рази, поки вона добре не підрум’яниться – це може зайняти близько 7 хвилин.
- Потім смажену картоплю помістіть на паперовий рушник. Посипте морською сіллю.
Класична смажена картопля на вершковому маслі
Час приготування: 40 хвилин
Кількість порцій: 4 персони
Смажена картопля з цибулею / Фото gettyimages
Інгредієнти:
– 4 ½ ложки вершкового масла;
– 2 великі картоплі, нарізані кубиками по 2 сантиметра;
– ½ цибулі, нарізаної кубиками;
– 2 зубки часнику, подрібнені;
– 1 ½ ложки вершкового масла.
Приготування:
- Розтопіть 4 1/2 столові ложки вершкового масла у великій сковорідці на середньому вогні. Потрібно смажити і розмішувати картоплю до золотавої скоринки 10 – 15 хвилин.
- Тим часом розтопіть решту 1 1/2 ложки вершкового масла в іншій сковороді на середньому вогні. На ньому смажте і перемішуйте цибулю і часник до готовності, приблизно 5 хвилин.
- Зменште вогонь до середнього і продовжуйте готувати, поки часник злегка не підрум’яниться, ще 5 – 10 хвилин. Розмішайте цибульну суміш з картоплею.
- Смажте і перемішуйте картоплю та цибулю, поки картопля не стане м’якою, ще приблизно 10 хвилин.
Ароматна смажена картопля
Час приготування: 40 хвилин
Кількість порцій: 4 персони
Смажена картопля кільцями / Фото gettyimages
Інгредієнти:
– 450 г картоплі;
– 1 ст. л. олії;
– 1 ст. л. оливкової олії;
– 1 ст. л. свіжого розмарину;
– 1 ч. л. часникового порошку (за бажанням);
– 1/2 ч. л. порошку чилі (за бажанням);
– сіль;
– свіжозмелений чорний перець.
Приготування:
- Наріжте картоплю тонкими кільцями.
- У великій сковороді на середньому сильному вогні розігрійте олію. Додайте картоплю і приправте розмарином, сіллю і перцем.
- Смажте, не помішуючи, доки картопля не стане золотавою і хрусткою знизу, 4 – 5 хвилин. Переверніть картоплю і готуйте до золотавого кольору з обох боків, ще 4 – 5 хвилин.
- Посипте порошком часнику та порошком чилі, і продовжуйте смажити, періодично помішуючи, поки картопля не стане м’якою, ще близько 2 хвилин.
- Подавайте теплою.
Смажена картопля з болгарським перцем
Час приготування: 40 хвилин
Кількість порцій: 4 персони
Смажена картопля з перцем / Фото gettyimages
Інгредієнти:
– 3 столові ложки будь-якої олії;
– 1 велика цибулина, розрізана на четвертинки і тонко нарізана скибочками;
– 1 червоний солодкий перець, нарізаний кубиками;
– 1 середній зубок часнику, дрібно подрібнений;
– 6 середніх картоплин, нарізаних шматочками 2 сантиметри;
– 1 чайна ложка меленої паприки;
– 1/2 до 1 чайної ложки солі або до смаку;
– свіжий мелений чорний перець, до смаку.
Приготування:
- Розігрійте олію у великій антипригарній сковорідці на середньому вогні.
- Додайте нарізану цибулю і тушкуйте, поки цибуля не стане м’якою і напівпрозорою.
- Додайте червоний солодкий перець і часник (якщо використовуєте) і готуйте 1 хвилину.
- Додайте нарізану кубиками картоплю, паприку, приблизно 1/2 чайної ложки солі разом зі свіжомеленим чорним перцем.
- Накрийте сковороду і готуйте близько 10 – 15 хвилин, або поки картопля не стане м’якою. Розкрийте та збільшіть вогонь до середнього.
- Продовжуйте готувати приблизно 8 – 10 хвилин, подекуди перевертаючи, поки картопля не стане золотавою.
- Картоплю, нарізана кубиками, додайте в сотейник з червоним болгарським перцем і цибулею.
- Смакуйте та коригуйте приправи, додаючи більше солі, якщо потрібно.
Сирна смажена картопля
Час приготування: 40 хвилин
Кількість порцій: 4 персони
Сирна смажена картопля / Фото gettyimages
Інгредієнти:
– 2 скибочки бекону;
– 2 столові ложки вершкового масла;
– 1 столова ложка нарізаної кубиками цибулі;
– 4 картоплини, очищені від шкірки та нарізані скибочками;
– сіль і перець до смаку;
– 2 яйця;
– ½ чашки подрібненого сиру чеддер.
Приготування:
- Покладіть бекон у велику глибоку пательню. Смажте на середньому вогні до рівномірного зарум'янювання.
- Вийміть бекон з каструлі, злийте зайву рідину. Олію, на якій смажився бекон, залиште у сковороді.
- До цієї рідини додайте вершкове масло.
- Далі додайте цибулю і картоплю. Накрийте сковорідку і смажте, періодично помішуючи, поки картопля не стане золотаво-коричневою.
- Яйця розбийте зверху на картоплю і обережно перемішайте, щоб вони з’єдналися.
- Посипте сіллю, перцем, сиром та беконом. Продовжуйте готувати, поки яйця не застигнуть, а сир не розплавиться.