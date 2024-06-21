Ви можете покроково дотримуватися рецепту закрутки, виконати всі вказівки та додати необхідні інгредієнти. Проте з неправильною водою результат не потішить, повідомляє Смачно 24. Є кілька важливих моментів, які варто врахувати.

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Яку воду обрати для закруток

Хоча дистильована вода є чистою від домішок та мікроорганізмів, для консервації важливо використовувати ту, яка сприяє правильному консервуванню та зберігає продукти протягом тривалого часу. Адже вода може впливати на смак і текстуру продуктів.

Все, що потрібно знати про воду для консервації / Фото unsplash

Рекомендується обирати ту воду, що пройшла через побутовий фільтр. Це дозволяє видалити можливі домішки та покращити якість води.

Як перевірити якість води в домашніх умовах

Часто все, що потрібно, щоб перевірити якість води, це задіяти органи чуття. У багатьох випадках уже з першого погляду видно, що з водою щось не так.

Просто налийте воду в прозору склянку та оцініть:

– колір;

– запах;

– каламутність;

– наявність часток і домішок;

– піноутворення.

Простий метод за допомогою чаю

Перевірити якість води нескладно: заваріть на ній міцний чай з однієї ложки крупнолистової заварки на півлітра води. Якщо напій після охолодження буде прозорим і без каламуті, така вода підходить для консервації.

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