Є точна пропорція: скільки яєць слід додавати у котлети

У рецепті котлет з фаршу надзвичайно важливу роль відіграють яйця, тому варто точно знати, скільки їх має бути. Правило дуже просте, і ви його без проблем запам'ятаєте.

Котлети з фаршу – це страва, без якої більшість із нас не уявляє собі будні. Її успіх полягає у поєднанні соковитості, скоринки та ніжної середини.

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Для досягнення такого результату м’ясна маса для котлет з фаршу містить різні невипадкові інгредієнти. Кожен з них відповідає за різний ефект страви. Хліб, змочений у молоці, забезпечує пухку консистенцію, цибуля – соковитість, а яйця – міцність суміші.

Скільки яєць слід додавати

Готуючи котлети з фаршу, варто пам'ятати просте правило. Відповідна кількість яєць стосовно всієї маси – одне яйце на пів кілограма використовуваного фаршу. Дотримання цієї пропорції забезпечить котлети ідеальної структури. Перевищення цієї межі може призвести до того, що фарш стане занадто жорстким.

Просто і дуже смачно / Фото unsplash

Чи можна приготувати котлети без яєць

Багато хто відмовляється від деяких добавок в м'ясну масу для котлетного фаршу. Причини різні: оригінальні рецепти, харчова непереносимість. Тому в Інтернеті можна знайти чимало практичних замінників цибулі, розмочених булочок і, нарешті, яєць.

Є кілька хороших замінників яєць. Тут добре підходить замочене насіння льону, або ви можете просто використати трохи більше панірувальних сухарів. Деякі люди також використовують для цієї мети картопляний крохмаль. Перевіреним способом також є додавання в м’ясну масу трохи холодної води, яка проникне в структуру і склеїть її майже так само, як і яйця.