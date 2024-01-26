Як посмажити яйця, щоб вони не пригоріли: для чого додавати воду у сковорідку

Яйця – універсальний продукт, який можна готувати десятками різних способів. Одним з найпоширеніших та найлюбіших є смаження. Проте є важливі нюанси, які можуть впливати на смак та якість продукту.

Щоб насолоджувати смаженими яйцями, треба точно знати, як їх смажити. З цими простими порадами ви завжди зможете приготувати смачний улюблений сніданок.

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Вибір продуктів та кухонного приладдя

Перш за все, важливо обрати якісні яйця та сковорідку. Спробуйте використовувати свіжі яйця від довірених постачальників. Якість яєць впливає на смак та текстуру готового продукту.

Коли все просто та смачно / Фото unsplash

Для смаження яєць найкраще підходить сковорода з невеликими бортиками. Розігрійте сковороду на середньому вогні перед тим, як додавати яйця. Занадто висока температура може призвести до пригорання.

Як приготувати ідеальне смажене яйце

Приготування яєць вимагає додавання жиру до сковороди. Ідеальною опцією буде вершкове масло або рослинна олія. Також не слід опускати яйця одразу на сковороду. Розбийте їх в окремий контейнер перед тим, як додавати до сковороди. Це дозволяє контролювати якість яйця та уникнути попадання шкаралупи в їжу.

Смажте яйце протягом 2 – 3 хвилин для досягнення середнього ступеня готовності жовтка. Якщо ви любите більш готовий жовток, залиште його на сковороді на додаткові 1 – 2 хвилини. Додайте чайну ложку води до сковороди та накрийте кришкою. Збільшення пари сприятиме рівномірному готуванню яйця.