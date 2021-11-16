Як правильно приготувати яєчний скрембл: три технології страви та базовий склад інгредієнтів

16 листопада 2021 , 18:12
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Джерело:

інстаграм Володимира Ярославського

Якщо ви обожнюєте яєчні сніданки, або просто хочете навчитися готувати справжній скрембл, у нас є для вас базовий склад інгредієнтів та три популярні технології приготування. А зі всіма секретами та настановами по приготуванню поділився шеф-кухар Володимир Ярославський.

Зазвичай, всі омлети і скрембл трохи не до кінця готові, тому не лякайтеся. Інакше, страва буде суха, не смачна, не соковита і щільна. Радимо вам чітко слідувати інструкціям від шефа, адже від цього залежить результат.

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Базові інгредієнти для скремблу

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 1
Інгредієнти:
 – 3 сирих курячих яйця;
 – ½ столової ложки води;
 – 20 грамів вершкового масла;
 – сіль.

Англійська технологія приготування:

  1. Змішайте яйця з сіллю вінчиком.
  1. Трішки нагрійте сковорідку та розтопіть на ній вершкове масло.
  1. Вилийте яєчну суміш та інтенсивно помішуйте лопаткою до консистенції каші.
  1. Одразу подавайте страву до столу.


Англійський скрембл / Фото Володимира Ярославського

Французька технологія приготування:

  1. Змішайте яйця з сіллю вінчиком.
  1. Перелийте суміш в посуд та відправте на водяну баню.
  1. Помішуйте скрембл силіконовою лопаткою.
  1. В середині приготування додайте шматочок вершкового масла.
  1. Консистенція скремблу досить рідка і нагадує пшоняну кашу.

Американська технологія приготування:

  1. Змішайте яйця з сіллю вінчиком.
  1. Трішки розігрійте сковорідку з антипригарним покриттям. Додайте масла.
  1. Перелийте яєчну суміш в сковорідку.
  1. Легкими рухами, перемішуйте суміш від країв до середини. Виходить хвиляста красива суміш, яка теж не має бути повністю готова.

Смачного!


Курячі яйця / Фото Володимира Ярославського

Будьте уважні: обирайте тільки цілі, не пошкоджені яйця, і мийте їх перед вживанням, хоча б господарським милом.
Автор: Богданна Рибак