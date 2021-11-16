Як правильно приготувати яєчний скрембл: три технології страви та базовий склад інгредієнтів

18:12

Якщо ви обожнюєте яєчні сніданки, або просто хочете навчитися готувати справжній скрембл, у нас є для вас базовий склад інгредієнтів та три популярні технології приготування. А зі всіма секретами та настановами по приготуванню поділився шеф-кухар Володимир Ярославський.