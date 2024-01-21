Чи можна смажити на оливковій олії: не всі про це знають

Оливкова олія є прекрасним доповненням до багатьох страв. Вона збагачує їх смак та навіть аромат. Але не всі знають, чи є вона гарним вибором для смаження.

Оливкова олія – ​​незамінний елемент кожної кухні. Цей скарб Середземномор’я є секретом вишуканого смаку великої кількості страв.

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Рідке золото, як назвав його грецький поет Гомер, цінується гурманами в усьому світі, але один аспект його споживання досі викликає суперечки. На думку деяких кулінарів, смаження на оливковій олії було б жахливою помилкою, в іншому таборі з такою пропозицією не згодні.

Що таке оливкова олія

Історія оливкової олії майже така ж довга, як історія нашої цивілізації. Вперше її почали використовувати ще в середині 4 століття до нашої ери. Оливкова олія – ​​це екстракт плодів оливи. Залежно від якості, стиглості та виду самої сировини вона може набувати найрізноманітніших кольорів – від свіжого зеленого до насиченого жовтого. Кольори також розкривають таємницю часу, що минув з моменту пресування – найсвіжіша олія буде світло-жовтого кольору.

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Збір врожаю триває з пізньої осені до кінця весни. Ніжні оливки часто потрібно збирати вручну, щоб уникнути пошкодження. Ретельно відібрані плоди потрапляють на олійню, де виготовляють свіжу, запашну та ароматну олію.

Чи можна смажити на оливковій олії

Оливкова олія на 73% складається з мононенасиченої олеїнової кислоти. Разом з насиченими кислотами вона становить майже 90% складу олії. Завдяки цьому при нагріванні до високих температур оливкова олія не зазнає негативних хімічних змін.

Застосовуючи олію з оливок, можна приготувати різноманітні страви. Цей продукт чудово нагрівається до температури 175 – 185 градусів. Для смаження підходить олія, отримана першим віджимом. На упаковці такого продукту є спеціальний знак Extra Virgin. Якщо температура приготування страви становитиме вище 180 градусів, то краще підійде оливкова олія Pomace, яка витримує температуру близько 260 градусів.