Потрібна не майстерність, а секретний інгредієнт: як посмажити печінку, аби вона була м'якою

Печінка – популярний продукт на столах українців, у приготуванні якого немає нічого складного. Єдина неприємність, яка може трапитися, стосується твердості страви.

Окрім особливого смаку у приготуванні печінки нас цікавить ще один фактор – ніжність страви. Якого б неймовірного смаку ви не надали цій страві, якщо печінка буде твердою, то загальне враження все одно залишиться негативним.

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Аби цього не сталося, потрібно скористатися секретом, який знають усі досвідчені господині.

Який інгредієнт гарантує м'якість печінки

Зазвичай ми обсмажуємо печінку разом із цибулею. Це одразу дає позитивний ефект: страва набуває кращого смаку та аромату, а цибулевий сік робить печінку ніжнішою.

Втім, інколи трапляється такий продукт, що самої лише цибулі буде замало. Аби не стати жертвою неправильного вибору та буде впевненим у результаті, варто скористатися одним нехитрим прийомом.

Досвідчені господині вже здогадалися, що для цього кроку нам потрібно буде кілька склянок молока. Достатньо замочити печінку навіть на 30 хвилин – і результат точно вас потішить.

Також не забувайте, що смажити печінку потрібно не надто довго й на середньому вогні, інакше вона вийде надто сухою, а всередині може виявитися ще й сирою.