Варто знати, щоб не викинути дорогий продукт: чи потрібно варити креветки, куплені у магазині

Неперевершений смак роблять креветки справжнім дарунком на кухні. Цей інгредієнт є додатком для великої кількості святкових страв.

Від супів до екзотичних смажених страв – креветки завжди знаходять своє гідне місце на столах усього світу. Саме тому слід точно знати, як правильно їх готувати. 24 Канал зібрав добірку корисних порад, які стануть у пригоді кожній господині.

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Чи потрібно варити креветки з магазину

За загальним правилом, такі креветки потрібно варити. Звичайно, якщо інше не вказано на упаковці. У залежності від виробника та виду креветок, їх попередньо обробляють та підготовлюють до варіння. Але всеодно у більшості випадків – це напівфабрикат, котрий потребує приготування.

Неймовірний смаколик / Фото unsplash

Як правильно варити креветки

Вимийте креветки під холодною проточною водою, видаліть черешки. Каструлю з водою доведіть до кипіння. Додайте сіль до смаку (приблизно 1 – 2 чайні ложки на літр води).

Покладіть креветки в киплячу воду. Варіть їх всього 2 – 3 хвилини, доки вони не змінять колір. Слідкуйте, щоб не переварити, оскільки це може зробити їх жорсткими та сухими. Зразу після варіння перекладіть креветки в миску з холодною водою або льодяним басейном для зупинення процесу варіння.

З чим можна поєднувати креветки

Вершкове масло і часник – найкращі компаньйони для креветок. Цей варіант не тільки смачний, але і швидкий у приготуванні. Також можна використати петрушку або коріандр. Також вони чудово смакують з додаванням дрібно нарізаного перцю чилі. Креветки прекрасно поєднуються з рисом, ананасами, апельсинами, а також з лососем та іншими морепродуктами.

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