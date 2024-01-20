Скільки часу варити вареники: завдяки цьому трюку вони ніколи не злипнуться

Вареники неможливо не любити, адже тісто таке смачне, а в начинку можна заховати будь-які інгредієнти. Проте їх приготування може викликати певні труднощі, особливо у новачків.

Більшість українців надзвичайно люблять вареники. Незалежно від улюблених інгредієнтів для начинки, важливо знати, скільки часу і як варити вареники. Правильний спосіб приготування зробить тісто ніжним і м’яким, а начинку – довершеною.

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Оптимальний час варіння вареників

На час варіння вареників впливає кілька факторів. На що варто звернути увагу в першу чергу – це товщина тіста. Чим тонше тісто, тим менше час приготування вареників.

Особлива страва для української кухні / Фото unsplash

Начинка всередині також впливає на час варіння. Якщо вона готується з уже приготовлених продуктів, потрібно дати зваритися дише тісту.

Готові вареники кидають в киплячу воду, а час варіння відраховують з моменту, коли вони спливуть на поверхню. У середньому вони варяться від 3 до 5 хвилин.

Скільки варити заморожені вареники

Якщо ви хочете приготувати заморожені вареники, їх не потрібно попередньо розморожувати. Відразу вкиньте їх у підсолену киплячу воду. Кількість води для варіння така ж, як і для свіжих. Час приготування заморожених вареників довший. Зазвичай це приблизно через 5 – 7 хвилин після того, як вони спливуть.

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