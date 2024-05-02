Топ-3 підказок як варити яйця, щоб не тріскались, і які природні барвники використовувати

Варіння яєць здається простою справою, але коли мова йде про великодні яйця, то значення має кожна деталь. Ніхто не хоче бачити на святковому столі яйця з тріщинами, адже вони повинні бути не тільки смачними, а й красиво виглядати.

Почніть з того, що вийміть яйця з холодильника, щоб вони нагрілися до кімнатної температури. Виберіть правильну каструлю – якщо ви варите більше одного яйця, вони повинні "тулитися" одне до одного, утворюючи один шар.

До теми Відкриваємо всі секрети: як зварити яйця, щоб вони добре почистилися

Перед тим як покласти яйце в каструлю, переконайтеся, що воно ціле і не має пошкодженої шкаралупи. Ось три перевірені підказки, які допоможуть вам варити яйця, щоб вони залишалися цілими та ідеальними.

Поступове прогрівання

Один з ключових моментів, щоб уникнути тріщин на яйцях – правильне і поступове прогрівання. Починайте з холодної води, щоб температура яєць та води зростала одночасно. Це знижує ризик різкого температурного стресу для тонкої оболонки яйця. Помістіть яйця в каструлю, залийте холодною водою так, щоб вона повністю покривала яйця і тільки потім включайте вогонь.

Така смакота / Фото unsplash

Додавання оцту або солі

Додавання невеликої кількості оцту або солі до води може стати вашим секретним інгредієнтом. Оцет або сіль допомагає "запечатати" маленькі тріщини в оболонці яйця, якщо вони все ж таки з'являються. Таким чином, білок не витікає, і яйце залишається цілим. Додайте приблизно одну столову ложку оцту або половину столової ложки солі на літр води.

Правильне охолодження

Не менш важливо правильно охолодити яйця. Це зупиняє процес варіння та допомагає зберегти ідеальний зовнішній вигляд оболонки. Як тільки яйця будуть готові, негайно вийміть їх з гарячої води та помістіть в миску з льодяною водою. Залиште їх охолоджуватися принаймні на десять хвилин. Це не тільки запобігає тріщинам, але й полегшує процес чищення яєць.

У чому фарбувати яйця на Великдень

Для фарбування десяти яєць підготуйте 70 грамів чаю каркаде на 1 літр води. Воду з чаєм каркаде доведіть до кипіння, потім акуратно покладіть яйця і варіть їх 10 хвилин на слабкому вогні, накривши кришкою. Вийнявши яйця з води, ви побачите, що вони червоного кольору, однак колір шкаралупи зміниться на синій після їх охолодження.

Для отримання яєць у червоних та коричневих тонах використовуйте лушпиння цибулі. Відокремте лушпиння від десяти цибулин (чим більше лушпиння, тим інтенсивніший колір вийде), добре промийте і покладіть у каструлю. Залийте лушпиння водою, додайте трохи солі для запобігання тріщин на яйцях.