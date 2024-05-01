Неможливо уявити великодній стіл без варених яєць. На ці свята їх можна куштувати як окрему страву, а ще це чудовий додаток до салатів та закусок. Зварити яйця, щоб вони легко очищалися, може здатися простим завданням, проте тут є кілька небезпечних підводних каменів.

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Як правильно варити яйця

Існує кілька кулінарних хитрощів, які допоможуть зробити процес очищення яєць легким і швидким. Заповніть каструлю достатньою кількістю води, щоб яйця були повністю покриті. Доведіть воду до кипіння на великому вогні.

Обережно опустіть яйця в киплячу воду за допомогою ложки. Це допоможе уникнути їх тріщання від контакту з гарячою водою. Варіть яйця 9 – 12 хвилин. Для м'яко варених яєць – 9 хвилин, середньо варених – 10 хвилин, а для твердо варених – 12 хвилин.

Такі смачні яйця на Великдень / Фото unsplash

Як їх охолоджувати

Як тільки яйця будуть готові, негайно вийміть їх з гарячої води та помістіть у миску з льодом або холодною водою. Залиште там на 5 – 10 хвилин. Це зупинить процес варіння і сприяє утворенню повітряної камери між білком і шкаралупою, що полегшує очищення.

Переходимо до чищення

Легенько потріскайте шкаралупу, котячи яйце по твердій поверхні. Почніть очищати яйце під струменем холодної води або зануривши його назад у воду. Вода допоможе шкаралупі відділитися від білка.

Після очищення яйця готові до вживання. Завдяки цим порадам методу ви зможете не тільки легко очистити яйця, а й забезпечити їх ідеальний вигляд.

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