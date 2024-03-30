Що додати у воду: як зварити яйця, щоб легко лупилися

Зварені на "круто" яйця – основа багатьох смачних страв, особливо на Великдень. Вони збагачують смак салатів, чудово поєднуються з майонезом, а також обов'язково мають бути у великодньому кошику.

Яйця, зварені на "круто", відносно важко очистити. Проте не варто засмучуватися: є кілька секретів, які полегшать це завдання.

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Як легко почистити зварені круто яйця

Є кілька хитрих способів почистити вперті яйця, зварені на круто. Один з них – додати харчову соду у воду, в якій варимо яйця. На каструлю середнього розміру достатньо половини чайної ложки.

Після варіння яйця залийте холодною водою і злегка постукайте ними об стінки каструлі, поки шкаралупа не трісне. "Розбиті" яйця залишити на деякий час у холодній воді. Тоді почистити шкаралупу зовсім не складе труднощів.

Особливий інгредієнт на свята / Фото unsplash

Деякі люди додають чайну ложку солі у воду, в якій варять яйця, яка діє, так само як харчова сода, і полегшує очищення.

Де зберігати варені яйця

Після варіння яйця варто охолодити у холодній воді або льоді. Потім їх можна зберігати у холодильнику. Розміщуйте їх у контейнері або пластиковій упаковці, щоб уникнути неприємного запаху у холодильнику.

Якщо ви не збираєтеся використовувати варені яйця відразу, залиште їх в оболонці. Вона захищає внутрішній вміст від потенційного забруднення та зберігає свіжість яєць.

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