Як правильно відварити рис, щоб він не склеювався: золоте правило Клопотенка

Скільки б методів та різноманітних порад ви не застосовували, відварити рис правильно вам не вдається. Ми знаємо як це виправити. Скористайтеся влучними порадами Євгена Клопотенка, та смакуйте тільки правильно приготованим рисом.

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко поділився з читачами у фейсбуці цінними порадами щодо правильного приготування довгозернистого рису.

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Як правильно відварити рис

Візьміть 100 грамів пропареного довгозернистого рису та залийте його 200 мілілітрами води.

Відправте каструлю на великий вогонь. Через 5 хвилин вимкніть вогонь, накрийте каструлю чистим рушником. Залишіть рис на 20 – 30 хвилин.

Як відзначив, у відео, Євген, залишки води у рисі – це не катастрофа, її просто потрібно злити.

Щоб відварити круглозернистий рис, зменште час на 5 хвилин, а для нешліфованого – збільшіть на 15 хвилин.

Дотримуйтеся кількох влучних порад від шеф-кухаря і ви вже не переживатимете, що він пересохне, пригорить чи розвариться.

Нехай смакує!

Текст публікації Євгена Клопотенка:

Як варити рис. Інструкція для тих, хто боїться, що він пересохне, пригорить чи стане розмазнею. 100г рису (пропарений довгозернистий - топ для цього методу) заливаєте 200мл води, ставите на великий вогонь і чекаєте 5 хвилин. Коли рис закипить, то накриваєте його рушником, вимикаєте вогонь та залишаєте хвилин на 20-30. Рис сам себе приготує. Якщо там раптом залишиться зайва вода, то просто злийте її. Йєп, так можна було. Готувати просто вчу на своєму онлайн-курсі Сімпл Кукінг. Він для тих, хто не знає, що гречку взагалі не треба варити і що до омлету краще не додавати молоко.