В'ялимо помідори на зиму: 2 правильних способи від італійців

9 вересня 2021 , 14:04
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Джерело:

Смачно

В'ялені помідори – яскравий інгредієнт брускет та сендвічів. Чудово смакують вони й у свіжих салатах із сиром, а також у пирогах та пасті.

Найкращі сорти помідорів для в'ялення – "слива" та "чумак". У них м'ясисті стінки й мало насіння. Ми підготували для вас 2 способи в'ялення помідорів:

  • швидкий – у духовці;
  • природний – на сонці.

Обирайте той варіант, який вам зручніший, і готуйте смачну закуску з помідорів на зиму разом з нами!

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В'ялені помідори: 2 способи

  • Час: від 5 годин до 2 – 3 діб.
  • Порції: 3 – 4


В'ялені помідори / Фото Смачно

Інгредієнти:
 – 1 кг помідорів;
 – 15 г свіжого базиліку;
 – 3 зубчики часнику;
 – 1 ч. л. сухих італійських трав;
 – 2 ч. л. цукру;
 – 1 ч. л. солі;
 – оливкова олія – на ваш смак.

Приготування:

  1. Для бланшування помідорів зробіть надріз ножем та залийте їх окропом. Залишіть помідори в окропі на 1 хвилину, далі вийміть їх та помістіть в крижану воду.


Приготування в'ялених помідорів / Фото Смачно

Важливо! Шкірку з помідорів не потрібно знімати, але без неї вони виходять м'якішими. Тому цей процес на ваш розсуд.
  1. Зніміть шкірку з помідорів за допомогою гострого ножа. 


Приготування в'ялених помідорів / Фото Смачно

  1. Розріжте помідори на чотири частини та видаліть насіння. 


Приготування в'ялених помідорів / Фото Смачно

Порада! Не викидайте насіння з помідорів. Помістіть їх у зіп-пакет та заморозьте на зиму. Додавайте їх, замість томатного соку до соусів чи борщу.
  1. Зубчики часнику натріть на дрібній тертці та змішайте з сумішшю італійських трав. Додайте сіль та цукор і перемішайте.
  1. Влийте трішки оливкової олії і знову перемішайте.


Приготування в'ялених помідорів / Фото Смачно

  1. У приготований маринад додайте помідори та ретельно вимішайте руками.
  1. Перший варіант. Викладіть помідори на деко з дірочками або на силіконовий коврик та відправте сушитися в духовку при 120 градусах. Процес займе 4 – 5 годин.
  1. Другий варіант. Також можна сушити їх на сонці. В цьому варіанті накрийте їх марлею, щоб вона вбирала зайву вологу. Через добу переверніть помідори на іншу сторону, залишіть ще на добу.


Приготування в'ялених помідорів / Фото Смачно

  1. Готові в'ялені помідори потрібно скласти в маленькі баночки, переклавши свіжими листочками базиліку, дрібно нарізаним часником.


Приготування в'ялених помідорів / Фото Смачно

  1. Залийте помідори оливковою олією — вона має повністю їх покривати.


Приготування в'ялених помідорів / Фото Смачно

  1. Закрийте банку кришкою і зберігайте в холодильнику.
  1.  В'ялені помідори готові.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак