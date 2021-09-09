В'ялимо помідори на зиму: 2 правильних способи від італійців

В'ялені помідори – яскравий інгредієнт брускет та сендвічів. Чудово смакують вони й у свіжих салатах із сиром, а також у пирогах та пасті.

Найкращі сорти помідорів для в'ялення – "слива" та "чумак". У них м'ясисті стінки й мало насіння. Ми підготували для вас 2 способи в'ялення помідорів:

швидкий – у духовці ;

; природний – на сонці.

Обирайте той варіант, який вам зручніший, і готуйте смачну закуску з помідорів на зиму разом з нами!

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В'ялені помідори: 2 способи

Час: від 5 годин до 2 – 3 діб.

від 5 годин до 2 – 3 діб. Порції: 3 – 4



В'ялені помідори / Фото Смачно

– 1 кг помідорів;– 15 г свіжого базиліку;– 3 зубчики часнику;– 1 ч. л. сухих італійських трав;– 2 ч. л. цукру;– 1 ч. л. солі;– оливкова олія – на ваш смак.

Приготування:

Для бланшування помідорів зробіть надріз ножем та залийте їх окропом. Залишіть помідори в окропі на 1 хвилину, далі вийміть їх та помістіть в крижану воду.



Приготування в'ялених помідорів / Фото Смачно

Зніміть шкірку з помідорів за допомогою гострого ножа.

Шкірку з помідорів не потрібно знімати, але без неї вони виходять м'якішими. Тому цей процес на ваш розсуд.



Приготування в'ялених помідорів / Фото Смачно

Розріжте помідори на чотири частини та видаліть насіння.



Приготування в'ялених помідорів / Фото Смачно

Зубчики часнику натріть на дрібній тертці та змішайте з сумішшю італійських трав. Додайте сіль та цукор і перемішайте.

Влийте трішки оливкової олії і знову перемішайте.

Не викидайте насіння з помідорів. Помістіть їх у зіп-пакет та заморозьте на зиму. Додавайте їх, замість томатного соку до соусів чи борщу.



Приготування в'ялених помідорів / Фото Смачно

У приготований маринад додайте помідори та ретельно вимішайте руками.

Перший варіант. Викладіть помідори на деко з дірочками або на силіконовий коврик та відправте сушитися в духовку при 120 градусах. Процес займе 4 – 5 годин.

Другий варіант. Також можна сушити їх на сонці. В цьому варіанті накрийте їх марлею, щоб вона вбирала зайву вологу. Через добу переверніть помідори на іншу сторону, залишіть ще на добу.



Приготування в'ялених помідорів / Фото Смачно

Готові в'ялені помідори потрібно скласти в маленькі баночки, переклавши свіжими листочками базиліку, дрібно нарізаним часником.



Приготування в'ялених помідорів / Фото Смачно

Залийте помідори оливковою олією — вона має повністю їх покривати.



Приготування в'ялених помідорів / Фото Смачно

Закрийте банку кришкою і зберігайте в холодильнику.

В'ялені помідори готові.

Смачного!